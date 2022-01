https://fr.sputniknews.com/20220109/nigeria-liberation-de-30-etudiants-apres-sept-mois-de-captivite-1054254163.html

Nigeria: libération de 30 étudiants après sept mois de captivité

Trente étudiants et un enseignant ont été libérés par des hommes armés après sept mois de captivité dans l'Etat de Kebbi, dans le nord-ouest du Nigeria, a... 09.01.2022, Sputnik France

afrique

nigeria

enlèvement

étudiants

"30 étudiants du Federal Government College, Birnin Yauri et un enseignant sont arrivés à Birnin Kebbi (la capitale de l'Etat) (...) après leur libération", a déclaré Yahaya Sarki, porte-parole du gouverneur de l'Etat de Kebbi."Ils vont subir un examen médical et bénéficier d'un accompagnement tout en étant réunis avec leurs familles", a-t-il ajouté dans un communiqué.Le responsable n'était pas clair dans l'immédiat si une rançon avait été payée pour la libération des étudiants ou si d'autres étaient toujours en captivité.Le gouvernement a officiellement qualifié mercredi les "bandits" opérant au Nigeria de "terroristes", afin de durcir les sanctions à l'encontre des auteurs d'attaques, de leurs informateurs et de leurs partisans.

