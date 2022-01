https://fr.sputniknews.com/20220109/plus-de-20-millions-dadolescents-ont-ete-vaccines-en-une-semaine-en-inde-1054256458.html

Plus de 20 millions d'adolescents ont été vaccinés en une semaine en Inde

Plus de 20 millions d'adolescents ont été vaccinés en une semaine en Inde

Plus de 20 millions d'adolescents âgés de 15 à 18 ans ont reçu la première dose du vaccin contre le Covid-19 depuis le 3 janvier, a indiqué, samedi, le... 09.01.2022

Depuis le 3 janvier, date à laquelle le gouvernement a ouvert la vaccination pour les personnes âgées de 15 à 18 ans, 20,2 millions d'adolescents ont été vaccinés avec la première dose de "Covaxin", selon les données du gouvernement central, qui a assuré que le délai d'attente entre les deux doses est de 28 jours.Étant donné que cette catégorie d'âge est un groupe mobile, qui a un niveau plus élevé d'interaction avec le monde extérieur, il est impératif que le nombre maximum d'adolescents de cette tranche d'âge soit vacciné au plus tôt, a considéré Piyush Gupta, ancien président de l'Académie indienne de la pédiatrie.L'Inde, qui a administré à ce jour plus de 1,5 milliard de doses de vaccin, œuvre pour atteindre l'immunité collective et augmenter le taux de vaccination, notamment dans les régions reculées.Au cours des 24 dernières heures, l'Inde a signalé plus de 159.000 cas de Covid-19 soit le taux le plus élevé depuis plus de six mois. Une recrudescence des cas qui a incité les autorités à imposer de nouvelles restrictions pour contenir les contaminations dans le pays où les séquelles de la deuxième vague qui a ravagé le pays en avril et mai derniers, restent encore dans les esprits.

