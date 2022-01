https://fr.sputniknews.com/20220109/pour-biden-la-multiplication-des-feux-de-foret-est-due-aux-changements-climatiques-1054252253.html

Pour Biden, la multiplication des feux de forêt est due aux changements climatiques

Le Président américain Biden a blâmé les changements climatiques pour la multiplication des incendies de forêt dévastateurs aux Etats-Unis ces dernières... 09.01.2022, Sputnik France

Le Président s’est rendu au Colorado vendredi pour évaluer les dégâts causés par un feu de forêt hivernal rare qui a détruit plus de 1 000 maisons dans deux communautés situées à une trentaine de kilomètres au nord de Denver et brûlé plus de 2 000 hectares.La semaine dernière, l'administration Biden a déclaré la zone sinistrée comme étant une catastrophe majeure, ce qui a permis d'orienter l'aide fédérale vers les efforts de redressement de l’État et des collectivités locales."Cette situation est un code rouge clignotant pour notre nation", a déclaré M.Biden, citant des vents exceptionnellement forts, des conditions de sécheresse prolongées et l'arrivée tardive de la neige comme responsables de la création d'une "poudrière".Le Président a fait remarquer qu'en termes de superficie totale, les dégâts causés par les incendies de forêt au cours de l'année écoulée aux États-Unis sont équivalents à ceux de l'État du New Jersey tout entier qui aurait été réduit en cendres. Selon le Président américain, catastrophes naturelles ont causé des dégâts estimés à 99 milliards de dollars l'an dernier aux États-Unis."Je ne peux pas imaginer ce que c'est que d'être ici dans ce quartier et de voir les vents souffler à 160 km/h et les flammes s'approcher", a-t-il dit lors d’une visite à Boulder.

