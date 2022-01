https://fr.sputniknews.com/20220109/seine-et-marne-un-adolescent-tue-lors-de-la-vente-dun-portable-en-pleine-nuit-1054258348.html

Seine-et-Marne: un adolescent tué lors de la vente d'un portable en pleine nuit

Seine-et-Marne: un adolescent tué lors de la vente d'un portable en pleine nuit

Un adolescent de 16 ans a été mortellement poignardé lors d'une rencontre avec un groupe de jeunes dans la nuit de samedi à dimanche à Melun (Seine-et-Marne)... 09.01.2022, Sputnik France

2022-01-09T21:33+0100

2022-01-09T21:33+0100

2022-01-09T22:00+0100

faits divers

france

meurtre

seine-et-marne

melun

adolescents

attaque

faits divers

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104203/79/1042037910_0:600:1280:1320_1920x0_80_0_0_e87cf326225ad1f6340609faef97afd3.jpg

Vers 1H00 du matin, le garçon et son beau-père étaient présents sur la place Gallieni, face à la gare de Melun, pour un rendez-vous fixé via le site leboncoin, a relaté à l'AFP une source policière. La transaction concernait une vente de téléphone portable, a précisé une source proche du dossier. Sur place, ils ont fait face à un groupe de jeunes qui s'en est pris à l'adolescent. Il a été poignardé dans le dos, d'après la même source.Décédé sur placeMalgré les massages cardiaques prodigués, l'adolescent est décédé sur place. Son beau-père a été légèrement blessé en s'interposant.Les circonstances du drame sont pour l'heure floues. "On ne sait pas si c'est un différend commercial qui tourne mal ou un guet-apens", a commenté la source policière.Aucune personne n'a été interpellée à ce stade, a-t-elle indiqué. La victime est originaire du Mée-sur-Seine, commune limitrophe de Melun. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Versailles.

france

seine-et-marne

melun

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

france, meurtre, seine-et-marne, melun, adolescents, attaque, faits divers