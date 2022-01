Les conséquences des troubles au Kazakhstan

Le Président Kassym-Jomart Tokaïev a démis le gouvernement et pris la tête du Conseil de sécurité à la place de l’ancien Président kazakh Noursoultan Nazarbaïev. Le chef de l'État a demandé à l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) d’envoyer des troupes pour protéger le pays contre les bandes armées. En réponse, des unités de maintien de la paix de Russie, du Bélarus, d’Arménie, du Kirghizstan et du Tadjikistan, comptant plus de 2.000 hommes, ont été envoyées au Kazakhstan pour protéger les infrastructures et les sites stratégiques les plus importantes du pays, notamment le cosmodrome de Baïkonour.