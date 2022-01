https://fr.sputniknews.com/20220110/anne-hidalgo-tacle-marine-le-pen-et-eric-zemmour-sur-leur-manque-de-parrainages-1054264331.html

Anne Hidalgo tacle Marine Le Pen et Éric Zemmour sur leur manque de parrainages

Anne Hidalgo tacle Marine Le Pen et Éric Zemmour sur leur manque de parrainages

Alors qu’Anne Hidalgo revendiquait dès fin novembre 500 parrainages grâce à la "structuration territoriale des socialistes", elle vient de railler Marine Le... 10.01.2022, Sputnik France

2022-01-10T13:43+0100

2022-01-10T13:43+0100

2022-01-10T13:43+0100

présidentielle 2022

france

marine le pen

anne hidalgo

parrainage

présidentielle française 2022

eric zemmour

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0d/1046128777_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_2e750445ba7061e514448a0a49b2f60f.jpg

Invitée dimanche 9 janvier sur Europe 1 et CNews, la maire de Paris considère que si la candidate RN et le leader de Reconquête n’arrivent pas à recueillir les 500 parrainages d'élus locaux, étape indispensable pour pouvoir se présenter à la présidentielle, "c’est qu’ils ne méritent pas d’y participer".Pour elle, leur potentielle absence sur les bulletins de vote n’est "vraiment pas un manque pour la démocratie", car "la démocratie est définie, avant les sondages, par la loi. Et si la loi dit que les parrainages doivent être de 500 pour chaque candidat sur la ligne de départ, c'est la loi qui doit s'imposer. Et la loi, c'est la démocratie".La prétendante socialiste en a profité pour rappeler qu'elle "doit être une des rares, avec peut-être Valérie Pécresse, à avoir aujourd'hui" ses parrainages pour pouvoir se présenter."Ce n’est pas une énorme surprise"En effet, Anne Hidalgo est la première candidate à avoir annoncé l’obtention des 500 promesses de signature nécessaires, atteintes dès le week-end du 20 novembre, selon Franceinfo."Ce n’est pas une énorme surprise", note auprès du Figaro Emma Rafowicz, coordinatrice de la campagne chargée de la jeunesse. "Parce que la structuration territoriale des socialistes fait qu’on a beaucoup d’élus locaux". Cependant, les chiffres des sondages lui donnent entre 2% et 5% des intentions de vote au premier tour.Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour et Marine Le Pen représentent à eux trois plus de 40% de l’électorat. Ainsi, selon un sondage réalisé le 4 janvier par l’Institut Cluster17 pour l’hebdomadaire Marianne, le leader LFI bénéficie de 13% des intentions de vote au premier tour, contre 15% pour le leader du parti Reconquête et 14,5% pour la dirigeante du RN.Pourtant, ces candidats sont toujours à la recherche de parrainages d'élus dans au moins 30 départements ou collectivités d'outre-mer, avec en ligne de mire la date butoir du 4 mars, 18 heures.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Nikita Martynov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

Nikita Martynov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Nikita Martynov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

france, marine le pen, anne hidalgo, parrainage, présidentielle française 2022, eric zemmour