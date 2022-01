https://fr.sputniknews.com/20220110/cherte-de-la-vie-au-royaume-uni-sujet-brulant-de-la-rentree-politique-1054264152.html

Cherté de la vie au Royaume-Uni, sujet brûlant de la rentrée politique

La stagnation des salaires combinée à la hausse des impôts et des factures d'énergie auront l’effet d’une "catastrophe" sur le coût de la vie dès le printemps, affirment les observateurs. En effet, selon les estimations d’un important think tank britannique, les ménages du pays risquent de voir leurs dépenses de base croître de 1.200 livres en 2022.En cause, la hausse des cotisations sociales, le gel de l'abattement de l'impôt sur le revenu et la flambée de l’inflation. Il n’en faut pas plus pour que Resolution Foundation tire la sonnette d’alarme, expliquant que l'introduction des changements fiscaux et la mise en place d’un nouveau plafond de prix sur les factures d'énergie, feront grimper les factures des Britanniques de 1.200 livres "du jour au lendemain".L'inflation britannique a fini l’année 2021 sur son plus haut niveau depuis 10 ans, d’après les données officielles du Bureau de la Statistique Nationale (ONS) et les économistes suggèrent qu’elle poursuivra son trend haussier en 2022.Les solutions qui s’offrent à l’Exécutif britannique ne sont pas nombreuses et ont toutes un coût politique et financier important.La réduction de la TVA sur l’énergie, que les travaillistes considèrent comme "première mesure" pour appuyer les ménages en difficulté, devrait couter deux milliards de livres pour ne compenser qu’une partie de la hausse des factures attendue en avril.En définitive, aucune solution capable de satisfaire tout le monde ne semble se dégager et Johnson devra trancher prudemment en faveur de l’option qui lui semble la plus appropriée, tout en gardant les rangs des Tories, qui semblent divisés ces derniers mois, serrés face à l’avalanche de critiques qui risque de s’abattre sur le gouvernement.

avec Maghreb Arabe Presse

avec Maghreb Arabe Presse

