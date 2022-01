https://fr.sputniknews.com/20220110/coree-du-sud-moins-de-4000-cas-pour-le-4e-jour-consecutif-1054263858.html

Corée du Sud: moins de 4.000 cas pour le 4è jour consécutif

La Corée du Sud a enregistré, lundi, moins de 4.000 nouveaux cas d'infection à la Covid-19 pour le quatrième jour consécutif, alors que le pays a renforcé les... 10.01.2022, Sputnik France

Le pays asiatique a fait état de 3.007 nouvelles infections au coronavirus, dont 2.768 contaminations locales, portant le nombre total de cas à 667.390, a indiqué l'Agence coréenne de contrôle et prévention des maladies (KDCA)La Corée du Sud a déploré 34 décès supplémentaires dus au Covid-19, portant le total à 6.071, a fait savoir la KDCA, notant que le nombre de patients qui ont développée une forme grave du virus s'est chiffré à 786.En novembre, le gouvernement avait assoupli les mesures de restriction sanitaire en vue de retrouver une vie normale, selon le programme "vivre avec le Covid".Toutefois, les cas quotidiens ont affiché le 15 décembre à un record de 7.848 cas, incitant le gouvernement à réimposer une série de restrictions sanitaires jusqu'au 2 janvier avant de les prolonger jusqu'au 16 janvier.Ces mesures incluent notamment des rassemblements de quatre personnes maximum dans tout le pays et un couvre-feu à 21h pour les cafés et restaurants.

