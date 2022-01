https://fr.sputniknews.com/20220110/des-villes-sont-elles-videes-de-leur-police-pour-sauver-des-migrants-faisant-monter-linsecurite-1054268651.html

Des villes sont-elles vidées de leur police pour sauver des migrants, faisant monter l’insécurité?

Des villes sont-elles vidées de leur police pour sauver des migrants, faisant monter l’insécurité?

Le maire de Douai alerte Gérald Darmanin sur l’envoi d’effectifs locaux sur le littoral après le drame survenu au large de Calais. Une mesure qui nuit à la... 10.01.2022, Sputnik France

2022-01-10T16:37+0100

2022-01-10T16:37+0100

2022-01-10T16:37+0100

france

france

police

calais

insécurité

gérald darmanin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104248/45/1042484554_0:202:1920:1282_1920x0_80_0_0_44ced9f6e294fd8dd18f29a6f2a6cc5f.jpg

Le drame survenu dans la Manche ayant entraîné le 24 novembre la mort au large de Calais d’au moins 27 migrants dans le naufrage de leur embarcation qui tentaient de gagner les côtes anglaises avait mobilisé des renforts de police sur le littoral. Cet envoi d’effectifs venus notamment de Douai préoccupe le maire PS de la commune, Frédéric Chéreau. Dans une lettre rédigée le 21 décembre et consultée par La Voix du Nord, il craint que cela n’affecte la sécurité de ses habitants.Depuis, il note une restauration de la délinquance à son niveau habituel observé en 2018 et 2019. "Nous n'avons pas moins de faits qu'ailleurs et nous avons besoin de policiers ici sur le terrain", poursuit auprès de la chaîne Frédéric Chéreau.Dans cette lettre adressée au ministre de l’Intérieur, l'élu s’interroge sur une éventuelle surreprésentation des fonctionnaires du Douaisis dans les équipes envoyées sur le littoral. "D'autres circonscriptions semblent apparemment épargnées par cet effort", avance-t-il.Cependant, interrogé par la Voix du Nord, François-Xavier Bieuville, sous-préfet de Douai, souligne que la commune participe à "un effort collectif".Pour l’instant, Gérald Darmanin n’a pas répondu à la lettre de Frédéric Chéreau."Le sentiment d’insécurité de la population augmente"En effet, le sentiment d’insécurité se fait ressentir à Douai. "Je pense que la question de la sécurité est centrale. Le sentiment d’insécurité de la population augmente et il faut comprendre pourquoi", indiquait le 5 novembre à L’Observateur la cheffe de file de l’opposition municipale (LREM), Coline Craeye.Entre le 24 septembre et le 1er octobre, trois policiers municipaux ont intégré le service qui dénombre 23 fonctionnaires. Un chiffre encore trop faible pour l’élue LREM Coline Craeye, qui estime que "dans les faits, ces trois policiers vont compenser un manque", et opte pour un doublement des effectifs.En outre, elle trouve les sept caméras de vidéoprotection insuffisantes pour la sécurité de la ville, préconisant donc la mise en place d’un centre de supervision urbain.

france

calais

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Nikita Martynov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

Nikita Martynov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Nikita Martynov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

france, police, calais, insécurité, gérald darmanin