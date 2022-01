En continu: le Kazakhstan confronté à "une attaque terroriste hybride", selon les autorités

"Ce ne sont pas des troubles ordinaires que l’on voit. Ces troubles à l’ordre public sont associés à des débordements et à des incendies volontaires. Ce alors que nous avons connu des attaques dirigées contre des institutions publiques et les forces de l’ordre. Six attaques ont eu lieu rien que sur le département de police d’Almaty. Repoussant l’attaque, il a résisté de minuit à cinq heures du matin", a-t-il déclaré à la chaîne de télévision kazakhe Khabar-24.