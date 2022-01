https://fr.sputniknews.com/20220110/jean-castex-assouplit-le-protocole-sanitaire-a-lecole-1054365242.html

Jean Castex assouplit le protocole sanitaire à l'école

Jean Castex a annoncé un assouplissement du protocole à l'école malgré la propagation de l'épidémie de Covid-19, en indiquant que trois autotests suffiraient... 10.01.2022, Sputnik France

covid-19

france

covid-19

jean castex

Le gouvernement a modifié le protocole sanitaire pour "laisser au maximum les écoles ouvertes"; trois autotests suffiront désormais pour les cas contact, a déclaré ce lundi 10 janvier le Premier ministre sur France 2. Ainsi, les élèves ne seront plus obligés de subir un test PCR pour déterminer s'ils sont contaminés. De plus, quand un cas positif sera décelé dans une classe, on ne demandera plus aux parents de venir chercher tout de suite leur enfant, on attendra la sortie scolaire.Les parents ne devront plus produire une attestation pour chaque test négatif.

france, covid-19, jean castex