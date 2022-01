https://fr.sputniknews.com/20220110/la-banque-mondiale-et-le-fmi-sont-devenus-des-instruments-de-domination----1054265267.html

"La Banque mondiale et le FMI sont devenus des instruments de domination"

"La Banque mondiale et le FMI sont devenus des instruments de domination"

Dans un entretien à Sputnik, l’ancien gouverneur de la Banque d’Algérie Abderrahmane Hadj-Nacer explique les mécanismes par lesquels l’argent mondialisé... 10.01.2022, Sputnik France

2022-01-10T14:24+0100

2022-01-10T14:24+0100

2022-01-10T14:24+0100

afrique

banque centrale européenne (bce)

banque populaire de chine (bpc)

gafa (google, apple, facebook et amazon)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102288/95/1022889559_0:0:741:417_1920x0_80_0_0_a6bd6cfeadf39c037095c26237c51f52.jpg

Loin d’avoir été résorbée, la crise financière et monétaire internationale de 2007-2008 s’est aggravée dans le contexte de la pandémie de Covid-19 qui a plombé l’économie mondiale. En effet, les réponses apportées par les gouvernements via les banques centrales, notamment des pays développés, pour lutter contre ses effets sont limitées aux aspects budgétaires et monétaires, provoquant une surévaluation croissante des actifs et une augmentation sans précédent des niveaux d'endettement.Où en est la situation actuellement? Pourquoi les plans d’assouplissement quantitatif monétaires n’ont pas abouti à une relance économique mondiale? Comment expliquer la prospérité de certains géants, à l’instar des GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft), alors que des pans entiers de l’économie mondiale n’arrivent pas à se relever de ces crises?Par ailleurs, quels sont les impacts sur les économies africaines, notamment du Maghreb et du Sahel? Quelles stratégies peuvent développer ces pays pour faire face à cette situation? L’Afrique a-t-elle les moyens de lancer une politique de développement rapide? Qu’en est-il de la Françafrique et du franc CFA?"La crise de 2008, une crise banale""Nous avons eu la crise de 2008, mais disons que c’est une crise banale", débute M.Hadj-Nacer, soulignant qu’elle a surtout montré qu’il y avait une volonté "d’enrichir les banques d’affaires internationales qui avaient une capacité d’orienter l’économie mondiale".Par ailleurs, il explique que la gestion de "la crise du Covid-19 a montré un développement tout à fait nouveau. En effet, face au multilatéralisme qui manifestement se renforçait avec la Chine et la Russie, il y a eu une sorte de tentative d’accélération de prise du pouvoir par l’argent dominé par l’Occident".C’est dans cette optique que l’extraterritorialité du droit américain, notamment en ce qui concerne l’hégémonie du dollar dans les échanges internationaux, a été utilisée pour faire échouer toute tentative d’affranchissement d’autres pays comme la Chine, la Russie ou l’Iran de la monnaie des États-Unis.Que peuvent faire les pays africains?Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, plusieurs institutions internationales ont vu le jour, notamment la Banque mondiale, le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque des règlements internationaux (BRI). À cette époque, la majorité des pays du tiers monde, dont les États africains, étaient encore sous domination coloniale. Bien que ces institutions aient permis la reconstruction d’après-guerre de l’Europe, les pays africains n’en ont pas tiré profit pour se développer. Ceci est à ajouter aux structures issues du colonialisme à l’image de la Françafrique et du franc CFA.Pour l’ancien gouverneur de la Banque d’Algérie, non seulement elles n’ont pas aidé l’Afrique à se développer, "mais les institutions comme la Banque mondiale et le FMI sont devenus des instruments de domination des pays du Sud".

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Kamal Louadj https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

Kamal Louadj https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Entretien avec l'ex-gouverneur Banque d'Algérie Abderrahmane Hadj-Nacer Entretien avec l'ex-gouverneur Banque d'Algérie Abderrahmane Hadj-Nacer 2022-01-10T14:24+0100 true PT46M39S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kamal Louadj https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

banque centrale européenne (bce), banque populaire de chine (bpc), gafa (google, apple, facebook et amazon), видео