La police chinoise appelle les Pékinois à protéger la bulle sanitaire anti-Covid

La police chinoise a appelé les Pékinois à protéger la bulle sanitaire anti-Covid mise en place autour des Jeux Olympiques (JO) en évitant tout contact avec un... 10.01.2022, Sputnik France

sport

chine

jo 2022 de pékin

situation sanitaire

covid-19

variant omicron du covid-19

Mise en place début janvier, cette bulle sanitaire implique une batterie de mesures pour isoler toutes ces personnes du monde extérieur, où qu'elles aillent, à pied, en voiture ou en train. Ainsi, les participants, sportifs, volontaires, cuisiniers, chauffeurs et journalistes sont maintenus dans une "boucle fermée" pour prévenir tout contact entre eux et la population généraleLa Chine a pratiquement éradiqué l'épidémie sur son sol depuis le printemps 2020. La vie y est quasi-normale malgré l'apparition de petits foyers sporadiques.Ce succès sanitaire est le résultat de mesures fortes: dépistage massif voire confinement dès l'apparition de quelques cas, longue quarantaine à l'arrivée sur le territoire ou encore traçage des contacts via des applications mobiles.Les autorités sont actuellement aux prises avec des foyers dans plusieurs villes du pays, qui ont entraîné le dépistage de dizaines de millions d'habitants et le confinement de millions de personnes.

chine

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

chine, jo 2022 de pékin, situation sanitaire, covid-19, variant omicron du covid-19