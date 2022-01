https://fr.sputniknews.com/20220110/le-bitcoin-plonge-sous-les-40000-dollars-pour-la-premiere-fois-depuis-septembre-1054365421.html

Le bitcoin plonge sous les 40.000 dollars pour la première fois depuis septembre

Le bitcoin plonge sous les 40.000 dollars pour la première fois depuis septembre

La cryptomonnaie la plus connue entame la nouvelle année par une sérieuse baisse sur les premières séances. Pour la première fois depuis fin septembre 2021... 10.01.2022, Sputnik France

2022-01-10T20:52+0100

2022-01-10T20:52+0100

2022-01-10T20:53+0100

économie

kazakhstan

chute

bitcoin

minage

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103638/86/1036388680_0:122:3211:1928_1920x0_80_0_0_70d6100902aa6b385424720f12f50b85.jpg

Le cours du bitcoin est passé sous la barre des 40.000 dollars, selon les données du marché. À 19h45 UTC, un bitcoin valait sur la bourse Binance 36.709 dollars (environ 32.440 euros). Or, depuis le 21 septembre, le cours du bitcoin n’était pas descendu en dessous de cette valeur (environ 35.300 euros).Cette diminution est observée pour la troisième semaine consécutive, avec une baisse particulière durant les premiers jours de l'année: 13%. En cause: une annonce de la Fed, la banque centrale américaine.Le taux directeur de la banque centrale va remonter dans les prochains mois, ce qui conduit nombre d’investisseurs à se rabattre sur des paris moins risqués, explique-t-il.Prochaine publication des chiffres de l’inflationLe marché retient désormais son souffle en prévision de vendredi, jour de la sortie guettée des chiffres de l'inflation américaine.Le cours plombé par la crise au Kazakhstan?Le bitcoin est parfois cité en lien avec… les évènements au Kazakhstan. En effet, la coupure d’Internet décidée là-bas le 5 janvier en réponse aux manifestations a été suivie d’une brusque dévaluation du cours des principales cryptomonnaies. Pour rappel, le pays est aujourd’hui le deuxième centre mondial pour le minage de bitcoins."On sait depuis avril 2021 qu’une baisse des capacités mondiales de +minage+ peut entraîner une forte chute des cours des cryptomonnaies, et c’est ce que les gens craignent aussi cette fois-ci", a indiqué à France 24 Nathalie Janson, économiste et spécialiste des cryptomonnaies à l’école de management Neoma Business School.Elle a appelé à ne pas lier les deux évènements, estimant cependant que la crise au Kazakhstan a pu “accentuer la tendance à la baisse”.Un autre expert contacté par France 24, Vincent Boy, analyste chez IG France, affirme que cette chute n’est pas directement consécutive à la coupure d’Internet au Kazakhstan.Même son de cloche du côté chez un entrepreneur neuchâtelois en contact avec des mineurs en différents endroits du globe.

kazakhstan

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_0:0:1503:1503_100x100_80_0_0_ee0aaebc02d8c021aa5a740cd090fd99.jpg

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_0:0:1503:1503_100x100_80_0_0_ee0aaebc02d8c021aa5a740cd090fd99.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_0:0:1503:1503_100x100_80_0_0_ee0aaebc02d8c021aa5a740cd090fd99.jpg

économie, kazakhstan, chute, bitcoin, minage