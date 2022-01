https://fr.sputniknews.com/20220110/le-couvre-feu-prolonge-de-45-jours-dans-la-region-du-sahel-1054266848.html

Le couvre-feu prolongé de 45 jours dans la région du Sahel

Le couvre-feu prolongé de 45 jours dans la région du Sahel

Pour les villes de Dori et de Djibo, le couvre-feu commence à 00h00 et prend fin à 04 heures du matin, précise le gouverneur dans un communiqué.Quant aux communes de Gorom-Gorom, Bani, Falagountou, Sampelga et Seytenga, le couvre-feu est de 22h00 à 04h00, alors que pour les autres localités de la région, de 19h00 à 05 heures du matin.Depuis 2015, le Burkina Faso est la cible d'attaques terroristes ayant fait de nombreuses victimes et plus de 1,5 million de déplacés internes.L'insécurité a également engendré la fermeture de 3.280 établissements scolaires soit 13,09 pc des structures éducatives du pays, privant du droit à l’éducation quelque 511.221 enfants.Depuis 2019, l'état d'urgence est décrété dans 14 des 45 provinces que compte le pays, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.Le Premier ministre burkinabè Lassina Zerbo a déclaré vendredi dernier que malgré les efforts déployés jusque-là, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso, l’intégrité du territoire est mise à mal.Il a souligné que la priorité de son gouvernement était la lutte contre le terrorisme afin de favoriser le retour des déplacés internes dans leurs localités d'origine.

