Les cellules T induites par d’autres coronavirus joueraient un rôle protecteur contre le Covid

Des chercheurs de l'Imperial College de Londres ont découvert que des niveaux élevés de cellules T générées par le corps en cas d’infection par des coronavirus... 10.01.2022, Sputnik France

Toutes les personnes, même en l'absence de vaccination, ne contractent pas le Covid après avoir été exposées au SRAS-CoV-2, loin de là. Les scientifiques estiment qu’elles ont une forte immunité de leurs cellules T, phénomène qui s’est produit lors de la rencontre avec d'autres coronavirus humains existant depuis longtemps. Les auteurs de l'article publié dans la revue nature Communications présentent des preuves que les cellules T induites par d'autres coronavirus sont capables de reconnaître le SRAS-CoV-2 et d’"organiser" la défense face à celui-ci.L'étude a débuté en septembre 2020, lorsque la majorité de la population au Royaume-Uni n'était ni infectée ni vaccinée.L’étudeLes chercheurs ont étudié le cas de 52 personnes qui vivaient avec des proches infectés, mais n’étaient pas tombées malades. Les participants ont subi des tests PCR au début de l’expérience, puis quatre et sept jours après la confirmation de l'infection chez leurs proches. Leurs trois examens étaient négatifs.Ces personnes se sont vues prélever des échantillons de sang un à six jours suivant leur exposition au virus, ce qui a permis d'analyser les niveaux de cellules T induits par des infections précédentes. Il s'est avéré que ces cellules reconnaissent les protéines du virus SRAS-CoV-2 —de surface (spike, de membrane et d’enveloppe), ainsi qu’internes (y compris de la nucléocapside qui permet de protéger le matériel génétique du virus) et l’ORF-1, importante pour la réplication virale.Les chercheurs ont constaté que le taux de cellules T autoréactives était plus élevé chez 26 personnes non infectées que chez 26 personnes infectées, tandis que ces cellules chez les personnes résistantes au coronavirus étaient ciblées sur les protéines internes du SRAS-CoV-2 plutôt que sur la protéine spike à la surface du virus."Contre les variants actuels et futurs"Les vaccins développés jusqu'à présent ne déclenchent pas de réponse immunitaire à ces protéines internes. Selon les auteurs, les résultats obtenus permettront de mettre au point une préparation de deuxième génération protégeant contre les variants existants et futurs du SRAS-CoV-2. De tels vaccins fourniront une protection plus longue, étant donné que les réponses des cellules T persistent plus que celles des anticorps, qui s'affaiblissent plusieurs mois après la vaccination.Révélant le rôle important de l'immunité des cellules T, les auteurs de l’étude soulignent en même temps que seule une personne complètement vaccinée peut se considérer comme protégée de manière fiable contre l'infection.

