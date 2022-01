https://fr.sputniknews.com/20220110/novartis-veut-commercialiser-un-nouveau-traitement-contre-le-covid-19-1054263974.html

Novartis veut commercialiser un nouveau traitement contre le COVID-19

Novartis veut commercialiser un nouveau traitement contre le COVID-19

Le groupe pharmaceutique suisse Novartis a annoncé lundi qu'il allait acquérir les droits pour le développement et la commercialisation d'un nouveau médicament... 10.01.2022, Sputnik France

2022-01-10T13:27+0100

2022-01-10T13:27+0100

2022-01-10T13:27+0100

covid-19

suisse

traitement

médicaments

novartis

variant omicron du covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/1c/1044995347_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3719f6cbd34906cfc59c776eb4d8597e.jpg

Novartis paiera 150 millions de francs suisses (143,78 millions d'euros) pour obtenir une licence sur ensovibep de Molecular Partners, afin d'accélérer sa production et d'obtenir plus rapidement les autorisations de commercialisation pour ce médicament.Les deux groupes avaient déjà entamé une collaboration sur ensovibep qui avait fait l'objet d'un paiement initial de 60 millions de francs suisses de Novartis à Molecular Partners.Cette décision intervient après que Novartis et Molecular Partners ont déclaré avoir enregistré des résultats positifs pour une étude de phase II sur ensovibep, un traitement antiviral contre le COVID-19.Le groupe compte demander d'abord une autorisation de commercialisation aux Etats-Unis en sollicitant une autorisation d'utilisation d'urgence après de la Food and Drug Administration (FDA).

suisse

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

suisse, traitement, médicaments, novartis, variant omicron du covid-19