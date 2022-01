https://fr.sputniknews.com/20220110/pillages-fusillades-tracteurs-les-images-les-plus-choquantes-des-emeutes-au-kazakhstan--videos-1054266283.html

Pillages, fusillades, tracteurs: les images les plus choquantes des émeutes au Kazakhstan – vidéos

Pillages, fusillades, tracteurs: les images les plus choquantes des émeutes au Kazakhstan – vidéos

10.01.2022

Bâtiments officiels incendiés, échanges de tirs, statue déboulonnée, saccages… Depuis le 2 janvier, le Kazakhstan est en proie au chaos. Des milliers de manifestants ont protesté à travers tout le pays contre la hausse des prix du gaz. Néanmoins, la situation a dégénéré et des pillards et des terroristes se sont immiscés, prenant d'assaut les bâtiments publics, causant des émeutes violentes dans plusieurs villes, suivies de pillages. Au moins trois personnes ont été décapitées.Ce 10 janvier, alors que la situation revient à la normale, le Président kazakh a déclaré que le nombre précis de décès parmi les civils était encore inconnu et serait révélé plus tard. Toutefois, pour l’instant, le bilan s’élève à plus de 1.300 blessés et au moins 164 personnes tuées, dont 17 policiers, selon les autorités.Revivez les moments forts de ces débordements avec ces vidéos relayées sur Internet.Des saccagesPlusieurs scènes de pillages ont été signalées dans les villes du pays. Des commerces, tout comme des banques, ont été touchés, comme le relaye la chaîne Shot sur Telegram.Sur une vidéo montrant des casseurs volant divers objets, des tirs sont entendus.Certains ont même utilisé des tracteurs pour défoncer une banque.Des tirs retentissentEn outre, sur des vidéos relayées par la même chaîne, il est possible d’entendre des coups de feu tirés dans le centre de la ville d’Almaty, vers la place République.Une autre séquence laisse entendre des détonations.Des bâtiments gouvernementaux dégradésEn plus des saccages de magasins et de banques, des émeutiers ont réussi à faire irruption dans la mairie d’Almaty et y ont mis le feu.Une séquence parue sur la chaîne Shot les montre en train de faire des tours dans la ville, escaladant un véhicule de pompiers volé. Certains ont même utilisé ces engins comme béliers pour attaquer des bâtiments publics, selon le service de presse du ministère kazakh des Situations d’urgence.Les émeutiers à Almaty ont également commis des dégradations devant l’ancienne résidence du Président du pays, atteignant son enceinte.Une statue abattueEn outre, des manifestants ont brisé en deux la statue du premier Président kazakh, Noursoultan Nazarbaïev, dans la ville de Taldykorgan, située dans la région d’Almaty.Une vidéo montre des manifestants en train de faire tomber la statue.Suite à ces événements tragiques, le 10 janvier a été déclaré journée de deuil national dans le pays.

