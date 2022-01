https://fr.sputniknews.com/20220110/plus-de-70-tonnes-de-cocaine-interceptees-dans-le-port-de-rotterdam-en-2021-1054263499.html

Plus de 70 tonnes de cocaïne interceptées dans le port de Rotterdam en 2021

Plus de 70 tonnes de cocaïne interceptées dans le port de Rotterdam en 2021

Plus de 70,5 tonnes de cocaïne ont été interceptés dans le port de Rotterdam (centre-ouest des Pays-Bas) en 2021, soit une hausse de 74% par rapport à 2020... 10.01.2022, Sputnik France

2022-01-10T12:35+0100

2022-01-10T12:35+0100

2022-01-10T12:35+0100

international

rapport

cocaïne

rotterdam

port

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104246/25/1042462502_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_4ccfd7eb331a405367c3ea5c31ae7d61.jpg

La valeur commerciale des stupéfiants confisqués est estimée à 5 milliards d'euros, précise le parquet dans des déclarations à la presse locale, relavant que plus de 2.100 kilos de cocaïne ont été interceptés ailleurs dans le pays.Ces saisies ont pu être réalisées grâce à la collaboration des douanes, du service fiscal de renseignements et de recherche, de la police portuaire et du parquet.Une équipe d'enquêteurs spécialisée, dénommée ''la Hit and Run Cargo-team’’ (HARC), a appréhendé 62 convoyeurs présumés et a ouvert 194 dossiers judiciaires. En outre, quelque 400 personnes ont été interpellées, suspectées d'avoir récupéré la drogue dans les conteneurs.En septembre, une centaine de ces personnes venues reprendre cette cocaïne ont été arrêtées en deux semaines de temps dans la zone portuaire. Certaines ont été appréhendées à plusieurs reprises, l'une d'elle jusqu'à neuf fois, selon le parquet. D’après les données fournies, la plupart des cargaisons étaient cachées dans des transports réfrigérés de bananes. Un stock a même été découvert dans un camping-car importé.Dans le pays voisin, près de 90 tonnes de cocaïne ont été saisies dans le port d’Anvers en 2021, également un record. Une quantité qui a doublé en cinq ans.

rotterdam

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

rapport, cocaïne, rotterdam, port