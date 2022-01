https://fr.sputniknews.com/20220110/ue-des-subventions-de-619-millions-deuros-a-des-scientifiques-en-debut-de-carriere-1054267921.html

UE: des subventions de 619 millions d'euros à des scientifiques en début de carrière

UE: des subventions de 619 millions d'euros à des scientifiques en début de carrière

Le Conseil européen de la recherche (CER) a annoncé, lundi, l’octroi de subventions de 619 millions d'euros à 397 scientifiques talentueux en début de... 10.01.2022, Sputnik France

D'une valeur moyenne de 1,5 millions d'euros chacune, ces subventions du CER sont les premières octroyées dans le cadre du programme de l’UE '’Horizon Europe’’ et qui aideront les jeunes chercheurs à concrétiser leurs meilleures idées, à lancer leurs propres projets et à former leurs équipes.Selon l’Exécutif européen, les propositions sélectionnées couvrent toutes les disciplines de la recherche, dont les applications médicales de l'intelligence artificielle, la conception de nouvelles générations de dispositifs informatiques à commande lumineuse ou l'amélioration de la transparence de la commercialisation menée par les influenceurs sur les réseaux sociaux.Les femmes chercheuses ont remporté quelque 43 % des bourses, contre 37 % en 2020 et la part la plus importante à ce jour, précise la Commission européenne, dans un communiqué.Pour Maria Leptin, présidente du Conseil européen de la recherche, "permettre aux jeunes talents de prospérer en Europe et de suivre leurs idées les plus innovantes, c'est le meilleur investissement dans notre avenir, en particulier dans le contexte d'une concurrence croissante à l'échelle mondiale".Les lauréats de ce concours de subventions ont proposé de mener leurs projets dans des universités et des centres de recherche dans 22 pays de l'UE et des pays associés, tandis que les lauréats comptent 45 nationalités entre eux.

