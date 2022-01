https://fr.sputniknews.com/20220110/un-maire-du-tarn-et-garonne-repond-a-lenvie-de-macron-demmerder-les-non-vaccines-1054268051.html

Un maire du Tarn-et-Garonne répond à l’envie de Macron "d'emmerder" les non-vaccinés

Un maire du Tarn-et-Garonne répond à l’envie de Macron "d'emmerder" les non-vaccinés

Ne supportant plus de réunir son conseil municipal sous le regard du portrait du Président, après que ce dernier a exprimé son "envie d'emmerder les... 10.01.2022, Sputnik France

2022-01-10T16:18+0100

2022-01-10T16:18+0100

2022-01-10T16:20+0100

emmanuel macron

portrait

vaccination

france

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/01/1054146520_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_c46cdf1fcc254f43a15ff6d626563a04.jpg

"Un irresponsable n’est plus un citoyen", "les non-vaccinés, j’ai très envie de les emmerder"… Quelques jours après les déclarations du Président français au Parisien, les non-vaccinés et les opposants au pass vaccinal ont battu le pavé dans plusieurs villes de France, renouant avec des mobilisations d'ampleur. Le ministère de l'Intérieur a annoncé 105.200 participants dans toute la France, soit quatre fois plus que les 25.500 de la précédente mobilisation, le 18 décembre. Nils Passedat, le maire de Lavaurette, dans le Tarn-et-Garonne, a choisi sa manière d’exprimer son mécontentement au Président.L’élu de cette commune d'environ 200 habitants a décidé de décrocher le portrait du chef de l'État dans sa mairie et de le renvoyer à la préfecture, rapporte La Dépêche du Midi.Dans une lettre adressée à la préfète du département, M.Passedat explique:Selon l’élu, ce portrait sera "remplacé par la Déclaration universelle [sic] des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui, dans son article premier, affirme que tous les citoyens naissent et demeurent libres et égaux en droit".Interrogé plus tard par France 3 Occitanie, le maire a précisé: "Nous estimons que le rôle du chef de l'État, du Président de la République, c'est l'union, c'est de réunir la France. Nous estimons qu'il insulte la fonction présidentielle".Des portraits déjà décrochésLors de sa présidence, Emmanuel Macron a connu plusieurs cas de retrait de ses portraits des instances officielles. Début 2019, ils avaient été dérobés dans des mairies à Lyon, dans l’Ain et la région bordelaise par ceux qui voulaient condamner "l’inaction du gouvernement" pour préserver le climat.Le 21 juillet dernier, un manifestant du mouvement anti-pass sanitaire avait décroché le portrait d’Emmanuel Macron de la mairie de Chambéry avant de l’exhiber.En août dernier, Stéphane Espic, qui s'est fait connaître pendant le mouvement des Gilets jaunes, a retiré un portrait officiel d'Emmanuel Macron de son cadre, accroché dans l'hôtel de ville de Besançon et l'a remplacé par un QR Code, censé incarner le pass sanitaire.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Irina Tarassova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103489/56/1034895676_0:0:605:604_100x100_80_0_0_11351d894eebce89dcfdcf2c87236147.jpg

Irina Tarassova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103489/56/1034895676_0:0:605:604_100x100_80_0_0_11351d894eebce89dcfdcf2c87236147.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Irina Tarassova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103489/56/1034895676_0:0:605:604_100x100_80_0_0_11351d894eebce89dcfdcf2c87236147.jpg

emmanuel macron, portrait, vaccination