Un navire légendaire de la Nouvelle-France disparu en 1679 finalement identifié?

Des chasseurs de trésors américains croient avoir identifié les débris d’un vaisseau disparu en 1679 pour des raisons encore mystérieuses au retour de son... 10.01.2022, Sputnik France

Disparu il y a 343 ans, le bateau de Nouvelle-France baptisé Le Griffon, ou plus précisément ce qui en restait, a été finalement identifié par des chasseurs de trésors américains, rapporte le Daily Express.Construit sur commande du Français René-Robert Cavelierde La Salle près des chutes du Niagara, du côté canadien de la frontière, le vaisseau a sombré en 1679 alors qu’il transportait une cargaison de fourrures à travers le lac Michigan.D’après l’historien américain Richard Gross, Le Griffon devait jouer un rôle important dans l’économie de la Nouvelle-France car il était théoriquement capable de lui permettre de contrôler le commerce vers l’Europe.Plusieurs hypothèses avancéesDepuis lors, plusieurs hypothèses ont été formulées pour expliquer la disparition du Griffon, dont certaines étaient assez farfelues et évoquaient notamment une malédiction des Iroquois. Or, le propriétaire du navire estimait qu’une mutinerie s’était produite à son bord et que son équipage avait fui en emportant la cargaison et en faisant couler le vaisseau.Ce sont Steve et Kathie Libert qui ont pu établir que plusieursdébris retrouvés dans les années précédentes dans le lac Michigan, dont un beaupré, appartenaient sans nul doute possible au Griffon. Leurs conclusions sont relatées dans un livre paru en 2021.Selon les chasseurs de trésors, le naufrage du Griffon a été provoqué par une tempête qui a duré plusieurs jours, alors que l’absence de traces de feu sur les débris découverts fait écarter la version d’une mutinerie.

