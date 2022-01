https://fr.sputniknews.com/20220110/un-pan-de-la-grande-muraille-de-chine-seffondre-apres-un-puissant-seisme-1054260792.html

Un pan de la Grande Muraille de Chine s'effondre après un puissant séisme

Un pan de la Grande Muraille de Chine s'est effondré suite à un séisme dans le nord-ouest du pays. 10.01.2022

Un tremblement de terre s’est produit dans la province de Qinghai (nord-ouest du pays) dans la nuit du 7 à 8 janvier. Selon les données du Centre du réseau sismique de Chine (CENC), citées par les médias chinois, le séisme de magnitude 6,9 a frappé à 1h45 du matin samedi dans une partie montagneuse de la province, relativement peu peuplée et peu urbanisée.L'épicentre se trouvait à une profondeur de 10 kilomètres. Trois répliques ont été signalées plus tard, respectivement de magnitude 4,1, 3,0 et 5,1, rapporte la chaîne chinoise CGTN.Les conséquencesNeuf personnes ont été blessées suite au séisme, mais aucun mort n’est à déplorer. La zone résidentielle la plus proche est à 40 kilomètres de l'épicentre, a indiqué Shi Yucheng, chef de l’agence sismique de la province du Gansu, cité par le Global Times. Les habitants sont habitués à faire face aux tremblements, selon lui.Par ailleurs, après inspection des dégâts, les autorités locales ont fait état de l’effondrement d’une vingtaine de mètres de la Grande Muraille, toujours selon le Global Times. La section concernée a été construite sous la dynastie Ming (1368-1644) et représente une toute petite partie des fortifications dont la longueur totale est estimée à près de 7.000 kilomètres.Une protection provisoire a été installée. Les travaux de restauration sont déjà en cours, poursuit le quotidien.Au total, plus de 4.000 maisons ont été endommagées, dont environ la moitié a subi de graves dommages, selon les autorités locales citées par CGTN le 9 janvier. Des ruptures de conduites d'eau, ainsi que des routes et des ponts abîmés ont également été signalés.

