Corée du Sud: 6 ouvriers disparus dans l'effondrement d’un immeuble en construction

Six ouvriers sont portés disparus après l'effondrement de la façade d'une tour d'habitation en construction dans la ville sud-coréenne de Gwangju, dans le... 11.01.2022, Sputnik France

Au moins une personne a été blessée et une dizaine de véhicules ont été ensevelis sous les décombres, rapporte l’agence Yonhap.Au total, 394 personnes travaillaient sur le lieu de l'accident, et six d'entre elles sont portées disparues, a indiqué la police.La façade de l'immeuble d'habitation s'est effondrée sur le site de construction dans l'ouest de Gwangju, à 330 km au sud de Séoul.Trois personnes piégées dans un conteneur ont été secourues, et l'une d'entre elles, blessée, a été emmenée à l'hôpital.Les secouristes ont temporairement cessé de chercher d'autres victimes dans les décombres car ils craignent que les restes de la façade et une grue ne s'effondrent.Ils décideront mercredi de reprendre ou non les recherches après avoir effectué des contrôles de sécurité.

