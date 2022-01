https://fr.sputniknews.com/20220111/coree-du-sud-un-pilote-de-larmee-de-lair-meurt-dans-le-crash-de-son-f-5e-1054378645.html

Corée du Sud: un pilote de l'armée de l’air meurt dans le crash de son F-5E

2022-01-11T17:12+0100

corée du sud

crash d'avion

L'appareil s'est écrasé dans une montagne à Hwaseong, à une quarantaine de kilomètres au sud de Séoul, quelques minutes après avoir décollé d'une base de l'armée de l'air située dans la ville voisine de Suwon, rapporte l’agence Yonhap.L'armée de l'air va former une équipe pour enquêter sur la cause exacte de ce crash, qui s’est produit à une centaine de mètres d'un village, sans faire de victime civile. Les autorités ont assuré que le chasseur ne transportait pas d'explosifs.Au total, 12 F-5 exploités par l'armée de l'air se sont écrasés depuis 2000. L'armée sud-coréenne possède actuellement environ 80 F-5, et prévoit de les retirer progressivement du service d'ici 2030.La Corée du Sud a utilisé environ 200 F-5 depuis les années 1970, dont la plupart sont hors service ou le seront bientôt après avoir atteint leur cycle de vie complet.Le même type de jet s'était écrasé dans une montagne du centre de la Corée du Sud en 2013 lors d'un entraînement en raison d'un mauvais entretien.Un chasseur F-35A a effectué la semaine dernière un atterrissage d'urgence à Seosan, à 150 kilomètres au sud de Séoul, lors d'une séance d'entraînement.

