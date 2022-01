https://fr.sputniknews.com/20220111/cours-danti-neoliberalisme-en-quoi-la-critique-domar-aktouf-est-elle-originale-1054373549.html

"Cours d’Anti-néolibéralisme": en quoi la critique d’Omar Aktouf est-elle originale?

"Cours d’Anti-néolibéralisme": en quoi la critique d’Omar Aktouf est-elle originale?

Dans un entretien à Sputnik, Bachir Amokrane, auteur de: "Omar Aktouf, un homme libre inquiet du monde", explique les fondements de la pensée économique de ce... 11.01.2022, Sputnik France

2022-01-11T14:42+0100

2022-01-11T14:42+0100

2022-01-11T15:07+0100

opinion

afrique

néolibéralisme

cours d'anti-néolibéralisme

Depuis juin 2021, Sputnik a enregistré pas moins de 29 émissions de "Cours d’Anti-néolibéralisme" avec l’économiste Omar Aktouf, professeur titulaire à HEC Montréal et membre du comité scientifique d’ATAC du Québec.En quoi la pensée économique du Pr Aktouf est-elle originale? Quelle est sa vision du monde actuel? Sur quoi base-t-il sa critique du néolibéralisme à l’américaine? Que propose-t-il pour sortir de ce système?"Une rencontre par hasard avec ce pourfendeur du néolibéralisme"Au fur et à mesure qu’on avance dans la lecture de ce livre consacré à l’œuvre du Pr Aktouf apparaissent en filigrane les failles du néolibéralisme qui a érigé, selon M.Amokrane, "l’action concrète, validée par le marché et le terrain, comme l’arbitre en dernière instance du +vrai+ et de +l’uniquement possible+". C’est ainsi que, ajoute-t-il, "la recherche en sciences de gestion fait mine d’ignorer le caractère normatif et philosophique de son contenu".La parade du "développement personnel"Dans sa logique implacable, le néolibéralisme, qui a fait de "la satisfaction maximale à court terme de l’actionnaire une sorte de dogme", a engendré "l’insatisfaction proportionnelle du client et de l’employé, mais aussi une surexploitation de la nature, d’où les conséquences désastreuses: la compression des employés engendrera une baisse de la demande dans le marché, ce qui donne à son tour des compressions, du stress et du chômage, ainsi qu'une recrudescence des coûts sociaux et environnementaux", ponctue M.Amokrane.Ainsi, depuis les années 1980, notamment durant les années Reagan et Thatcher, "le discours managérial misait sur une réhabilitation en apparence humaniste de l’éthique du sujet et des processus de subjectivation dans l’entreprise. C’est dans ce contexte qu’est apparu le mouvement du +développement personnel+ avec l’idée que les entreprises doivent faire croître la connaissance de soi, les capacités relationnelles et l’autonomie des acteurs, en réhabilitant leur dimension humaine", expose-t-il.

