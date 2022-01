https://fr.sputniknews.com/20220111/dereglement-climatique-et-fractures-sociales-principaux-risques-mondiaux-en-2022-1054374701.html

Dérèglement climatique et fractures sociales, principaux risques mondiaux en 2022

La crise climatique et l'aggravation des fractures sociales sont les principaux risques mondiaux en 2022, aux côtés de l'augmentation des " cyber-risques " et... 11.01.2022, Sputnik France

Une enquête mondiale réalisée par le Forum auprès d'experts révèle que " seule 1 personne sur 6 est optimiste et que seulement une personne sur 10 prévoit une accélération de la reprise mondiale ".Pour résoudre ces problèmes systémiques, les dirigeants mondiaux doivent adopter une réponse multipartite coordonnée, même si la marge de manœuvre en matière de coopération se réduit, préconise le WEF dans son rapport Global Risks Report 2022.Selon les auteurs du rapport, " si les principaux risques à long terme sont liés au climat, sur le plus court terme, ce sont les fractures sociales, les crises des moyens de subsistance et la détérioration de la santé mentale qui inquiètent le plus à l'échelle mondiale ".En outre, la plupart des experts estiment que la reprise économique mondiale sera volatile et inégale au cours des trois prochaines années, fait remarquer le Forum.Ce rapport, qui en est à sa 17e édition, " encourage les dirigeants à penser en dehors du cycle des rapports trimestriels et à créer des politiques qui gèrent les risques et façonnent l'agenda des années à venir ".

avec Maghreb Arabe Presse

