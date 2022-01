https://fr.sputniknews.com/20220111/face-a-la-penurie-de-main-doeuvre-lallemagne-devra-compter-sur-une-immigration-massive-1054378411.html

Face à la pénurie de main-d'oeuvre, l'Allemagne devra compter sur une immigration massive

Si mettre l'accent sur la formation et rendre les emplois plus compatibles avec la vie de famille peuvent améliorer la situation, le recours à une plus grande immigration serait essentielle, "pour les ingénieurs, pour les artisans, pour les soignants. Nous devons organiser cela", a insisté le ministre de l'Economie.

