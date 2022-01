https://fr.sputniknews.com/20220111/heathrow-perd-600000-passagers-a-cause-domicron-1054373742.html

Heathrow perd 600.000 passagers à cause d'Omicron

Heathrow perd 600.000 passagers à cause d'Omicron

2022-01-11T14:47+0100

L'aéroport le plus fréquenté du Royaume-Uni n'a accueilli l'an dernier que 19,4 millions de passagers, soit un quart de ses niveaux pré-pandémie et 12,3% de moins qu'en 2020, ajoute la même source.Le plus fort recul du nombre de passagers l'an dernier a été constaté pour les destinations Asie-Pacifique (-40,3%), Europe hors-UE (-13,8%) et Amérique du Nord (-13,6%). L'Union européenne a été un peu moins touchée (-9,9%).Heathrow dit avoir "des doutes importants sur la vitesse à laquelle la demande se redressera" alors que les prévisions de l'Association internationale du transport aérien (Iata) "suggèrent que le nombre de passagers ne retrouvera pas ses niveaux pré-pandémie avant 2025".Alors que l'Angleterre a déjà assoupli la semaine dernière les exigences de tests de dépistage du Covid-19 pour les nouvelles arrivées, le groupe aéroportuaire "exhorte le gouvernement britannique à supprimer tous les tests pour les passagers entièrement vaccinés".Il demande en outre l'adoption de règles de conduite plus prévisibles et circonscrites "pour toute apparition de variants préoccupants à l'avenir".En octobre, Heathrow avait annoncé avoir accumulé un total de 3,4 milliards de livres de pertes depuis le début de la pandémie et indiquait avoir continué à perdre de l'argent sur les trois premiers trimestres de 2021 malgré la levée des restrictions sanitaires.

