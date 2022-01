https://fr.sputniknews.com/20220111/la-fao-et-la-finlande-sallient-pour-proteger-les-ressources-forestieres-1054371770.html

La FAO et la Finlande s'allient pour protéger les ressources forestières

La FAO et la Finlande s'allient pour protéger les ressources forestières

11.01.2022

Ce projet multi donateurs, d’une enveloppe globale de 7 millions d’USD, permettra de ''lutter contre la perte forestière et de la dégradation des terres d’ici à 2030'', a déclaré, pour sa part, le ministre finlandais de la coopération au développement et du commerce extérieur, Ville Skinnari.La contribution de la Finlande soutiendra des activités de renforcement des capacités ambitieuses et inclusives ainsi que l’égalité d’accès aux formations, aux outils et aux informations.L’accent des activités de renforcement des capacités sera mis sur l’Afrique, et sur la participation des femmes. Ce projet sera également l’occasion d’apporter aux pays les outils et les techniques qui leur permettront de collecter et d’analyser des données actualisées sur leurs ressources forestières et de communiquer ces données chaque année, en toute transparence, dans le cadre des processus et conventions nationaux et internationaux, a expliqué la FAO.L’objectif ultime de cette initiative est l'accélération de la réalisation des objectifs du Plan stratégique des Nations Unies sur les forêts (2017-2030) et des ODD liés aux forêts, a souligné l'organisation onusienne, relevant que le projet contribuera à la concrétisation de la Déclaration des dirigeants réunis à Glasgow sur les forêts et l’utilisation des terres, faite à la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26).Les forêts sont des sources d’énergie, de nourriture et de revenus, et elles fournissent des services importants, parmi lesquels l’atténuation du changement climatique et la protection des sols et des ressources en eau.Les écosystèmes forestiers sont d’une importance capitale pour les moyens de subsistance ruraux, notamment dans les pays en développement.

