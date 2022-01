https://fr.sputniknews.com/20220111/la-guinee-lance-la-vaccination-des-enfants-de-12-a-17-ans-1054370957.html

La Guinée lance la vaccination des enfants de 12 à 17 ans

Durant cette campagne de vaccination contre la COVID-19, les autorités sanitaires visent la capitale Conakry ainsi que les préfectures de Kindia, de Forécariah, de Coyah et de Dubréka.Le ministre guinéen de la Santé et de l'hygiène publique, Mamadou Pathé Diallo, cité par les médias locaux, a déclaré que cette campagne de vaccination permettra de protéger les élèves, mais aussi les enfants non scolarisés exposés aux risques de contamination de la pandémie de nouveau coronavirus.Le ministre a noté qu'avec l'apparition du variant Omicron dans le pays, la seule manière de protéger les enfants de la COVID-19 est la vaccination.Plusieurs équipes de vaccination seront déployées dans les écoles et sur les sites de vaccination de l'Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS), implantés dans les quartiers et villages du pays.A la date du 9 janvier 2022, la Guinée compte 34.852 cas confirmés, 30.821 guérisons et 403 décès à l'hôpital depuis le début de la maladie.Actuellement, 2.128.103 personnes ont reçu la première dose de vaccin, et 951.318 présentent un schéma vaccinal complet.

