Le gouvernement capverdien interdit toutes les activités liées au carnaval suite à la hausse des cas

L'annonce de cette mesure a été faite par le ministre capverdien de l'Administration intérieure, Paulo Rocha, lors de la conférence de presse sur la situation épidémiologique dans le pays.Selon Paulo Rocha, cette décision vise à "renverser le cadre épidémiologique" de la COVID-19 et surtout "à préserver la capacité de réponse du système national de santé".Avec cette mesure, les groupes carnavalesques ne peuvent pas répéter ou organiser des défilés et des présentations de blocs, ainsi que des fêtes publiques ou privées ou dans des espaces publics, a-t-il expliqué.Les fêtes promues dans le cadre des célébrations culturelles du Jour des cendres (Dia de Cinzas), une tradition forte sur l'île de Santiago, qui ne peut avoir lieu que dans un "contexte restreint", a ajouté le responsable.M. Rocha a noté que les célébrations de la fête de la municipalité devraient être limitées à l'acte solennel ou aux activités qui ne sont pas de nature à favoriser les agglomérations de personnes.Le président et le Premier ministre du Cap-Vert, José Maria Neves et Ulisses Correia e Silva, avaient appelé mercredi dernier dans une communication conjointe à la nation, à une vaccination de masse et à une protection individuelle, suite à l'augmentation des infections dans le pays.La semaine dernière, le gouvernement du Cap Vert a décrété l'état de contingence à l'archipel jusqu'au 20 janvier, et a resserré plusieurs règles pour tenter de contenir la propagation du virus dans le pays.Le Cap Vert compte 5.566 cas actifs, 45.002 guérisons et 362 décès, pour un total de 50.959 cas positifs.

