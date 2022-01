https://fr.sputniknews.com/20220111/le-japon-prolonge-ses-mesures-frontalieres-va-vacciner-les-enfants-1054372337.html

Le Japon prolonge ses mesures frontalières, va vacciner les enfants

Le Japon prolonge ses mesures frontalières, va vacciner les enfants

Le Japon va maintenir jusqu'à la fin février, au moins, les restrictions frontalières mises en place pour enrayer la propagation du variant Omicron du... 11.01.2022, Sputnik France

2022-01-11T13:24+0100

2022-01-11T13:24+0100

2022-01-11T13:24+0100

covid-19

japon

fumio kishida

enfants

mesures supplémentaires

vaccination

coronavirus sars-cov-2

variant omicron du covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/101591/39/1015913929_0:131:3171:1915_1920x0_80_0_0_6ae554931869e626f31f837e9ae0ec35.jpg

Tokyo a mis en place en fin d'année 2021 les mesures frontalières parmi les plus strictes au monde, interdisant l'entrée sur le territoire japonais de tous les ressortissants étrangers, y compris les étudiants, résidents permanents et parents étrangers de citoyens japonais.Ces mesures, qui ont provoqué dans certains cas un éloignement familial, ont déclenché un vent de critiques et des appels pour que le gouvernement assouplisse les restrictions.D'après la presse locale, des aménagements sont envisagés par le gouvernement dans des cas exceptionnels.Notant que de nombreuses incertitudes demeuraient sur le variant Omicron du coronavirus, Fumio Kishida a déclaré que celui-ci semblait représenter un danger moindre s'agissant des formes graves du COVID-19.Malgré cela, il a annoncé que le Japon allait commencer à vacciner les enfants âgés de moins de 12 ans, alors que de nombreuses régions ont enregistré une flambée des contaminations quotidiennes au coronavirus.

japon

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

japon, fumio kishida, enfants, mesures supplémentaires, vaccination, coronavirus sars-cov-2, variant omicron du covid-19