"Le macronisme ne survivra pas à Macron", selon le journaliste François-Xavier Bourmaud

Les derniers sondages donnent une redite du duel Macron/Le Pen au 2d tour de la Présidentielle, pourtant rejeté par une large majorité de Français. Pour le... 11.01.2022, Sputnik France

J-90 avant le premier tour de l’élection présidentielle. Selon le dernier baromètre de l’IFOP pour LCI, paru lundi 10 janvier, Emmanuel Macron (27%) et Marine Le Pen (17,5%) font toujours la course en tête dans les sondages.Pour François-Xavier Bourmaud, grand reporter au Figaro et auteur de Macron-Le Pen: le tango des fossoyeurs (Éd. L’Archipel, coécrit avec Charles Sapin), aussi bien Emmanuel Macron que Marine Le Pen "ont intérêt à jouer sur le clivage qui les oppose".Une chose est néanmoins certaine: cette campagne devrait être la dernière pour le Président sortant, qui ne pourra pas briguer un troisième mandat s’il était réélu –et qui ne sera vraisemblablement pas dans l’opposition en cas d’échec.

