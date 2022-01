https://fr.sputniknews.com/20220111/le-personnel-de-downing-street-invite-a-une-fete-durant-le-confinement-1054371504.html

Le personnel de Downing Street invité à une fête durant le confinement

Le personnel de Downing Street invité à une fête durant le confinement

Les équipes du Premier ministre britannique Boris Johnson ont été invitées à une fête dans les jardins de sa résidence de Downing Street lors du premier... 11.01.2022, Sputnik France

2022-01-11T13:10+0100

2022-01-11T13:10+0100

2022-01-11T13:11+0100

covid-19

festivités

boris johnson

pandémie

downing street

confinement

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103600/74/1036007438_0:640:1365:1408_1920x0_80_0_0_731e83c78a2ead1fa4f50c265437b764.jpg

Boris Johnson, qui a mené le Parti conservateur vers une victoire massive aux élections législatives de 2019, fait face à un torrent de critiques pour la tenue présumée de fêtes dans des bâtiments gouvernementaux, dont Downing Street, en violation des restrictions sanitaires.D'après ITV, environ une quarantaine de personnes, dont le Premier ministre et son épouse Carrie, se sont rassemblées dans les jardins de Downing Street pour une fête alcoolisée, alors même que les rassemblements en extérieur étaient à l'époque limités à deux personnes issues de foyers différents.L'invitation a été envoyée par courriel le 20 mai 2020 par l'un des chargés de communication de Boris Johnson, a rapporté la chaîne de télévision, précisant qu'il était demandé aux convives d'amener de l'alcool et de "profiter au mieux de cette météo agréable".Les services de Boris Johnson ont décliné une demande de commentaire.A l'époque, les écoles étaient pour la plupart fermées, de même que les bars et restaurants, tandis que les rassemblements étaient très contrôlés et restreints.La police londonienne, qui avait jusqu'alors refusé d'enquêter sur des rassemblements présumés auxquels auraient pris part des représentants gouvernementaux, a annoncé lundi être en contact avec les services de Downing Street à la suite de "compte-rendus" de violation des règles sanitaires.Une haute représentante gouvernementale, Sue Gray, mène une enquête sur des accusations selon lesquelles au moins cinq fêtes ont été organisées dans des bâtiments gouvernementaux lors des confinements.Interrogé lundi sur sa participation, et celle de son épouse, à la fête de mai 2020 rapportée par ITV, Boris Johnson n'a pas répondu, se contentant de déclarer que cela faisait l'objet d'une enquête menée par Sue Gray.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

festivités, boris johnson, pandémie, downing street, confinement