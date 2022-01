https://fr.sputniknews.com/20220111/lentreprise-krcher-reagit-aux-propos-deplaces-et-reiteres-de-valerie-pecresse-1054381410.html

L'entreprise Kärcher réagit "aux propos déplacés et réitérés de Valérie Pécresse"

La société Kärcher s’est élevée contre les récentes déclarations de la candidate LR à la présidentielle, Valérie Pécresse, qui a estimé à maintes reprises nécessaire de "ressortir le Kärcher remisé à la cave" pour "nettoyer les quartiers". Des mots qui passent mal auprès du groupe allemand commercialisant le nettoyeur pression.La filiale française s’est fendue d’un communiqué pour condamner l'utilisation de sa marque dans le débat politique français:"L’entreprise Kärcher réagit aux propos déplacés et réitérés de Madame Valérie Pécresse, candidate à l’élection présidentielle, qui a utilisé à plusieurs reprises la marque Kärcher de manière inappropriée".Elle précise que son appellation a été utilisée à trois reprises au cours des cinq derniers jours et exige que cette pratique cesse.Le groupe rappelle par ailleurs qu’il est une marque déposée qui "n’a pas sa place" sur la scène politique française."Nettoyer la cité au kärcher"Il semble que "le signal de départ" à l’expression ait été donné par Nicolas Sarkozy en 2005. En déplacement à La Courneuve pour parler sécurité et prévention aux jeunes alors que l’un d'eux avait été victime de deux balles perdues au cours d’un règlement de comptes, l’ancien Président, qui était à cette époque ministre de l'Intérieur, avait dit souhaiter "nettoyer la cité au kärcher", rappelle l'Institut national de l'audiovisuel (INA).En août 2020, l’entreprise a publié un communiqué dans plusieurs journaux français, notamment Le Figaro et La Voix du Nord.En octobre 2016, le groupe avait envoyé un courrier à 20 candidats pour leur demander de ne pas détourner le nom de la marque et leur expliquer qu’elle s’était retrouvée "malgré elle au cœur des débats". La teneur du message avait été révélée sur Twitter par un conseiller politique d’Alain Juppé."Ces utilisations dénaturent notre marque et portent fortement atteinte à son image et à celle de notre entreprise."Le porte-parole de Kärcher France, Patrice Anderouard, s’était élevé contre cette pratique dès mars 2007.L'entreprise rappelle qu'elle "se dédie au nettoyage" et qu'elle "défend aussi des valeurs citoyennes fortes, notamment en menant une politique active de mécénat culturel et intervient sur des chantiers de grande ampleur. Kärcher vient d’ailleurs d’entamer le nettoyage de l’obélisque de la Concorde, en partenariat avec le ministère de la Culture."Ressortir le kärcher"L’expression revient, 16 ans plus tard, dans la bouche de Valérie Pécresse en déplacement à Salon-de-Provence."Il s’agit de remettre de l’ordre dans la rue", car "on ne donne plus de réponse face à la violence des nouveaux barbares", a-t-elle déclaré dans l’interview sortie la veille.

