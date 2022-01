https://fr.sputniknews.com/20220111/les-temperatures-oceaniques-ont-battu-des-records-en-2021-1054378248.html

Les températures océaniques ont battu des records en 2021

Les températures océaniques ont battu des records en 2021

La couche supérieure des océans ne cesse de se réchauffer depuis plusieurs années, mais l’année 2021 a battu des records, selon une récente étude. Ce phénomène... 11.01.2022, Sputnik France

2022-01-11T16:52+0100

2022-01-11T16:52+0100

2022-01-11T16:52+0100

climat

réchauffement climatique

océan

dioxyde de carbone

montée des océans

sciences et tech

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103446/96/1034469699_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_69610bef8ced2860cd23eae14a26f0b6.jpg

Deux mois après la clôture de la COP26, considérée par certains observateurs comme un échec, les mauvaises nouvelles se succèdent sur le front du climat. Les océans du globe ont ainsi vu leur température augmenter en 2021, rapporte une étude menée par des scientifiques américains et chinois, publiée dans revue Advances in Atmospheric Sciences.Un changement observable dans les 2.000 mètres de la couche supérieure des océans, qui a absorbé 14 zettajoules de plus qu’en 2020. Une masse énergétique énorme, équivalente à 145 fois la production mondiale d’électricité, souligne l’Institute of Atmospheric Physics de Pékin dans un communiqué.En excluant les anomalies thermiques naturelles, comme El Niño et La Niña, les scientifiques ont globalement conclu à un réchauffement constant des océans depuis la fin des années 1950.Un résultat qui a des conséquences désastreuses, puisqu’il influe sur la montée du niveau de la mer, mais aussi sur certains phénomènes météorologiques, comme l’explique Lijing Cheng, auteur principal de l’étude dans ce communiqué.L’élévation du niveau de la mer est d’ailleurs devenue une préoccupation climatique majeure ces dernières années. De nombreux observateurs pensent que certains littoraux pourraient à terme se retrouver submergés.Le phénomène est particulièrement prégnant à Jakarta, déjà dévastée par plusieurs inondations liées à la montée des eaux. Le gouvernement indonésien envisage désormais de transférer sa capitale dans une autre ville du pays.La main de l’hommePour les auteurs de l’étude, la source de ce réchauffement océanique ne fait aucun doute: l’activité humaine, et particulièrement les émissions de dioxyde de carbone. Celles-ci sont retenues par les océans, ce qui a pour effet de les acidifier.Les concepts de "zéro émission nette" et de "neutralité carbone" ont fait irruption dans le débat public ces dernières années. Ils ont notamment été mis en avant par les Accords de Paris, au travers desquels plusieurs pays se sont engagés à essayer d’atteindre le point d’équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre et l’absorption permise par les réservoirs de carbone, comme les forêts.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Florent Zephir https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/10/1044440013_0:141:773:914_100x100_80_0_0_262d56e7437922373af3cf322d96efc2.jpg

Florent Zephir https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/10/1044440013_0:141:773:914_100x100_80_0_0_262d56e7437922373af3cf322d96efc2.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Florent Zephir https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/10/1044440013_0:141:773:914_100x100_80_0_0_262d56e7437922373af3cf322d96efc2.jpg

climat, réchauffement climatique, océan, dioxyde de carbone, montée des océans, sciences et tech