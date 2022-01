L'homme accusé d'avoir incendié le Parlement sud-africain poursuivi pour terrorisme

https://fr.sputniknews.com/20220111/lhomme-accuse-davoir-incendie-le-parlement-sud-africain-poursuivi-pour-terrorisme-1054374257.html

Zandile Mafe, 49 ans, a comparu mardi matin pour la deuxième fois devant le tribunal de première instance du Cap.Sa défense a demandé que l'affaire soit ajournée pour qu'il puisse consulter son client, faisant valoir qu'il devrait être libéré sous caution.Après son arrestation au début du mois, le mis en cause a dû subir une évaluation psychiatrique qui a révélé qu'il souffrait de schizophrénie paranoïde.L'État veut qu'il soit admis dans l'établissement psychiatrique de Valkenberg pendant 30 jours.Zandile Mafe avait été arrêté le 2 janvier alors qu'il se trouvait dans l'enceinte du Parlement. Il fait face à des accusations d'effraction avec intention de vol, deux chefs d’accusation d'incendie criminel, possession d'un engin explosif et destruction d'une infrastructure publique essentielle.Plusieurs ONG et partis politiques ont estimé que Mafe est juste un bouc émissaire de l’incendie qui a ravagé le Parlement du pays. "Un gouvernement qui se respecte ne pourrait pas arrêter, inculper et présenter au monde un sans-abri comme responsable de l'incendie du Parlement de tout un pays", a déclaré M. Mbuyiseni Ndlozi, député du parti de l’Economic Freedom fighters (EFF- opposition).Il a ajouté que le fait de poursuivre cet homme est une preuve de la négligence assumée par le gouvernement.

