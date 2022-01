L'inflation dans la zone OCDE atteint le taux le plus élevé depuis 25 ans

https://fr.sputniknews.com/20220111/linflation-dans-la-zone-ocde-atteint-le-taux-le-plus-eleve-depuis-25-ans-1054372226.html

L'inflation dans la zone OCDE a nettement augmenté pour atteindre 5,8% en glissement annuel en novembre 2021, après 5,2% en octobre et seulement 1,2% en novembre 2020, atteignant ainsi le taux le plus élevé depuis mai 1996, souligne l'OCDE dans un communiqué.La hausse a été particulièrement marquée aux États-Unis où l’inflation en glissement annuel est passée de 6,2% en octobre à 6,8% en novembre, soit le taux le plus élevé depuis juin 1982.Dans la zone euro, l’inflation a également fortement augmenté pour atteindre 4,9% en novembre, après 4,1% en octobre et moins 0,3% un an plus tôt. Elle est toutefois restée inférieure à celle de la zone OCDE dans son ensemble.Sur un an, les prix de l'énergie dans la zone OCDE ont significativement augmenté pour atteindre 27,7%, soit plus de 3 points de plus qu’en octobre (24,3%). Il s’agit du taux d’inflation de l’énergie le plus élevé depuis juin 1980.L'inflation des prix de l’alimentation dans la zone OCDE a également fortement augmenté pour atteindre 5,5% en novembre, après 4,6% en octobre. Hors alimentation et énergie, l’inflation de la zone OCDE en glissement annuel a augmenté plus modérément pour atteindre 3,8%, après 3,5% en octobre bien qu'elle ait contribué de manière significative à l'inflation totale dans un certain nombre de grandes économies.

