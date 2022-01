https://fr.sputniknews.com/20220111/macron-donne-son-point-de-vue-sur-les-negociations-russo-americaines-de-geneve-1054381924.html

Macron donne son point de vue sur les négociations russo-américaines de Genève

Macron donne son point de vue sur les négociations russo-américaines de Genève

Au lendemain des négociations russo-américaines de Genève et à la veille de la rencontre Russie-Otan, le Président de la République française a souligné... 11.01.2022, Sputnik France

Les mesures de sécurité avancées le 17 décembre par Moscou et évoquées aux discussions de Genève restent au cœur de l’actualité internationale, tout comme la question ukrainienne discutée sur la plateforme du format Normandie. Ce dernier a été évoqué par Emmanuel Macron qui a salué le dialogue entre la Russie et les États-Unis tant sur la crise ukrainienne que sur le dossier de la sécurité collective.Il a répété également la nécessité de maintenir "des canaux de dialogue afin de trouver la voie d’un apaisement" ainsi que la volonté "de construire, en Européens, une architecture de sécurité commune pour nous-mêmes et pour notre voisinage"."Un rôle structurant"Interrogé par un journaliste sur le rôle de l’Europe dans le dossier ukrainien, Emmanuel Macron a constaté qu’elle était depuis le premier jour "impliqué dans la résolution du conflit ukrainien par les accords de Minsk et le format dit de Normandie".Le service de presse du Président ukrainien a déclaré que l'Ukraine, la France et l'Allemagne avaient convenu de maintenir des contacts au sein du format Normandie au niveau des conseillers pour l'organisation du sommet."C’est une très bonne chose"Le Président de la République a également salué les négociations entre la Russie et les États-Unis sur l'Ukraine et divers sujets, y compris celui de la sécurité collective.Emmanuel Macron a ajouté que la France allait "poursuivre et continuer ce travail dont [il avait] parlé en 2019, d’une architecture de sécurité européenne" avant de "partager avec [ses] alliés au sein de l’Otan et avec [ses] voisins, en particulier la Russie".La Russie et les États-Unis ont tenu les 9 et 10 janvier à Genève des consultations consacrées aux propositions de Moscou sur les garanties de sécurité. Elles doivent être suivies d'une réunion du conseil Russie-Otan à Bruxelles et de négociations dans le cadre de l’OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe) à Vienne.

