https://fr.sputniknews.com/20220111/moscou-entend-obtenir-une-reaction-concrete-de-lotan-sur-son-projet-de-securite-1054369438.html

Moscou entend obtenir "une réaction concrète" de l'Otan sur son projet de sécurité

Moscou entend obtenir "une réaction concrète" de l'Otan sur son projet de sécurité

Après plus de sept heures de négociations à Genève à huis clos et tout en campant sur leurs positions, les deux parties russe et US semblent être tombées... 11.01.2022, Sputnik France

2022-01-11T11:22+0100

2022-01-11T11:22+0100

2022-01-11T11:26+0100

russie

états-unis

moscou

otan

sergueï riabkov

sécurité

bruxelles

sommet

alexandre grouchko

genève

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/13/1053990319_0:447:2043:1596_1920x0_80_0_0_10f5fa6896892e1fc1e8e1b19788fc77.jpg

Les discussions entre les vice-ministres des Affaires étrangères des États-Unis et de la Russie, Wendy Sherman et Sergueï Riabkov, qui se sont déroulées à Genève, ont ouvert une semaine intense de diplomatie. Sans aboutir à des résultats rapides et tout en conservant leurs positions, les deux parties ont cependant promis de poursuivre ce dialogue de stabilité stratégique.Commentant les pourparlers, la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova a qualifié la conversation de "professionnelle, constructive, pragmatique":Le vice-ministre russe des Affaires étrangères Alexandre Grouchko a pour sa part précisé que la Russie demandera à l'Otan "une réaction concrète et substantielle" au projet russe sur les garanties de sécurité.Le dialogue va se poursuivreLe 10 janvier à Genève, la Russie a assuré ne pas avoir "l'intention" d'attaquer l'Ukraine. Le sujet doit maintenant être discuté en incluant les Européens et l'Ukraine, au cours d'une réunion Otan-Russie le 12 janvier à Bruxelles, puis d'une rencontre le 13 janvier à Vienne de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Concernant la revendication clé de la Russie, à savoir l'obtention de garanties de sécurité dans un traité bannissant tout élargissement de l'Otan et réduisant la présence militaire occidentale dans les environs de la Russie, le dialogue semble s'être poursuivi.Le vice-ministre des Affaires étrangères Sergueï Riabkov avait cependant déclaré avant la réunion que des inflexions sur les démarches que Moscou avait formulées quant aux garanties de sécurité n’étaient pas possibles.Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, a également estimé qu'il ne faut pas s'attendre à la résolution de toutes les questions litigieuses lors des prochaines réunions:"Ce que nous espérons, c'est que nous puissions nous mettre d'accord sur une voie à suivre, que nous puissions nous mettre d'accord sur une série de réunions, sur un processus", a expliqué M.Stoltenberg.

russie

états-unis

moscou

bruxelles

genève

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Irina Tarassova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103489/56/1034895676_0:0:605:604_100x100_80_0_0_11351d894eebce89dcfdcf2c87236147.jpg

Irina Tarassova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103489/56/1034895676_0:0:605:604_100x100_80_0_0_11351d894eebce89dcfdcf2c87236147.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Irina Tarassova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103489/56/1034895676_0:0:605:604_100x100_80_0_0_11351d894eebce89dcfdcf2c87236147.jpg

russie, états-unis, moscou, otan, sergueï riabkov, sécurité, bruxelles, sommet, alexandre grouchko, genève, maria zakharova