Pas de boom du télétravail début janvier en France, déplore le gouvernement

Pas de boom du télétravail début janvier en France, déplore le gouvernement

Le recours au télétravail face au Covid-19 n'a pas progressé de façon notable début janvier, selon un sondage Harris interactive réalisé pour le ministère du... 11.01.2022

Au cours de la semaine du 3 au 9 janvier, la part de télétravailleurs est restée relativement stable en France par rapport à la mi-décembre: parmi les actifs ayant travaillé, 29% l'ont fait à distance au moins partiellement (contre 30% la semaine du 13 au 19 décembre), et parmi les actifs pouvant agir ainsi facilement, 60% ont télétravaillé au moins partiellement (58% mi-décembre).En Île-de-France, le télétravail a davantage progressé: 69% des actifs pouvant télétravailler facilement l'ont fait, contre 62% mi-décembre.Le nombre de jours télétravaillés a néanmoins légèrement augmenté chez les actifs ayant déclaré télétravailler, passant de 3 jours en moyenne mi-décembre à 3,3 jours.Face au variant Omicron qui galope, le protocole sanitaire en entreprise prévoit depuis le 3 janvier, pour trois semaines, que les employeurs fixent "un nombre minimal de trois jours de télétravail par semaine, pour les postes qui le permettent", lequel peut être porté à 4 jours par semaine.Les résultats de l'enquête ont été jugés "pas à la hauteur de la situation sanitaire" par le ministère du Travail. Il défend, au vu de ces chiffres, la pertinence des amendes administratives prévues par le projet de loi instaurant le pass vaccinal (jusqu'à 1.000 euros par salarié en cas de non respect des consignes sanitaires), arguant "qu'on ne peut pas transiger avec la protection de la santé des salariés". Or les sénateurs, qui ont entamé mardi l'examen du texte, ont ces sanctions dans le viseur.Selon le sondage, 76% des Français interrogés estiment ces sanctions "justifiées" dans le contexte actuel d'épidémie de Covid.L'enquête montre par ailleurs que les personnes interrogées se sentent un peu moins protégées sur leur lieu de travail avec le protocole sanitaire, sans doute en raison de la vague du variant Omicron: 74% se sentent protégés, contre 78% mi-décembre.L'enquête a été réalisée en ligne du 6 au 9 janvier, auprès d'un échantillon de 2.007 personnes représentatif des Français âgés de 18 ans et plus, parmi lesquels sont représentés 1.184 actifs en emploi.

