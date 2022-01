https://fr.sputniknews.com/20220111/propriete-intellectuelle-des-pme-lue-lance-un-fonds-de-47-millions-deuros-1054373892.html

Propriété intellectuelle des PME: l'UE lance un fonds de 47 millions d’euros

Propriété intellectuelle des PME: l'UE lance un fonds de 47 millions d'euros

La Commission européenne et l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) ont lancé, mardi, un nouveau Fonds de protection des droits...

C’est le deuxième Fonds de l'UE pour les PME destiné à les soutenir dans le cadre de la relance post Covid-19 et des transitions écologique et numérique au cours des trois prochaines années (2022-2024).Pour le commissaire au marché intérieur, Thierry Breton, ‘’les PME restent l'épine dorsale de l’économie européenne, d’où ce Fonds qui aidera les PME à valoriser leurs innovations et leur créativité et leur permettre de se recapitaliser et de mener les transitions écologique et numérique''.Selon la Commission européenne, le Fonds européen pour les PME offrira un soutien dans divers domaines. Il s’agit du remboursement de 90 % des frais facturés par les États membres pour les services d'analyse de la PI, de 75 % des taxes facturées par les offices de la propriété intellectuelle pour l'enregistrement des marques et l'enregistrement des dessins et modèles, de 50 % des taxes facturées par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle pour l'obtention de la protection internationale des marques et la protection des dessins ou modèles et de 50 % des taxes facturées par les offices nationaux des brevets pour l'enregistrement des brevets en 2022.A partir de 2023, ajoute la CE, d'autres services pourraient être couverts par le fonds. Par exemple, le remboursement partiel des coûts de la recherche d'antériorité préalable au dépôt de la demande de brevet et des coûts de dépôt de la demande de brevet, ou encore les conseils privés en matière de propriété intellectuelle facturés par les conseils en propriété intellectuelle (pour l'enregistrement des brevets, les accords de licence, l'évaluation de la propriété intellectuelle, les frais de règlement extrajudiciaire des litiges).

