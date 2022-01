https://fr.sputniknews.com/20220111/record-de-nouveaux-cas-de-covid-en-france-a-pres-de-370000-1054379839.html

Record de nouveaux cas de Covid en France: près de 370.000

Record de nouveaux cas de Covid en France: près de 370.000

Près de 370.000 nouveaux cas de Covid-19 ont été signalés en France en 24 heures, soit le chiffre le plus grand depuis le début de l'épidémie. 11.01.2022, Sputnik France

La France a enregistré mardi 11 janvier 368.149 nouvelles contaminations par le coronavirus responsable du Covid-19 en l'espace de 24 heures. Un niveau sans précédent, comme le démontrent les chiffres publiés par les autorités sanitaires.Le précédent record quotidien d'infections supplémentaires (332.252) remontait au 5 janvier, alors que le variant Omicron, hautement contagieux est majoritaire dans le pays depuis la fin décembre.La moyenne mobile sur sept jours des nouveaux cas dépasse 280.000.Le nombre de patients atteints du Covid-19 dans les services de soins critiques s'établissait mardi à 3.969, soit 65 de plus que la veille, pour plus de 23.000 hospitalisations liées à la maladie au total.Un bilan supérieur aux prévisions faites le jour même par le ministre de la Santé Plus tôt dans la journée, le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait évoqué le chiffre de "plus de 350.000 nouveaux cas" de Covid en 24 heures, lors de la présentation du projet de loi sur l'instauration d'un pass vaccinal au Sénat.

