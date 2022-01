Un influenceur devant la justice pour avoir menacé le ministre de l’Éducation

https://fr.sputniknews.com/20220111/un-influenceur-devant-la-justice-pour-avoir-menace-le-ministre-de-leducation-1054369128.html

Un influenceur de 20 ans, connu de la justice pour ses vidéos le montrant voler les pompiers ou encore insulter la police, comparaît devant la justice pour... 11.01.2022, Sputnik France

Après le report de l'audience, le tribunal correctionnel d'Évry (Essonne) doit se prononcer ce 11 janvier sur Rayanne B., 20 ans et habitué des réseaux sociaux, qui s’est fait connaître grâce à ses vidéos dans lesquelles il insulte des policiers et des pompiers.Cette fois, il est visé pour avoir menacé de mort le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer."On nique ta mère, y a pas de souci. Là, on arrive, vous allez voir. Nique ta mère à Blanquer et l'Éducation nationale, bande de fils de pute, j'ai arrêté le bac", lâche-t-il. À ses côtés, l'un de ses copains brandit une arme à feu.Suite à cette vidéo filmée il y a quelques mois et exhumée par la police début octobre, le ministère de l'Éducation nationale a porté plainte, et le 8 octobre le jeune homme a été placé en garde à vue au commissariat de Juvisy-sur-Orge (Essonne).Il invoque un "jeu d'acteur"En guise d’explication, le jeune homme, qui dit regretter ses propos, évoque son rêve de devenir rappeur et avance un "jeu d'acteur", rapporte BFM TV.Initialement, sa comparution était prévue début novembre, mais elle a été reportée au 11 janvier. Accusé d’avoir proféré de "menaces de mort sur personne dépositaire de l’autorité publique", il risque trois ans de prison et 45.000 euros d'amende.Selon Le Figaro, le 2 novembre, le jeune homme a reconnu devant la juge la matérialité des faits, estimant cependant que "les vidéos sont sorties de leur contexte".Vidéo dans un véhicule des pompiersCe n’est pas la première fois que le jeune homme a affaire avec la justice.Début octobre, Rayanne B. s'était filmé en train de voler du matériel dans un camion de pompiers à proximité d’une école d’Ablon-sur-Seine (Val-de-Marne). Il avait alors pénétré dans le véhicule et s’était allongé sur le brancard, emportant ensuite avec lui une sacoche remplie de matériel et ne manquant de traiter les pompiers de "fils de pute".Interpellé et placé en garde à vue au commissariat de Juvisy-sur-Orge (Essonne) début octobre, il avait écopé d’un stage de citoyenneté. Mais le 23 novembre, l’influenceur a rejeté cette sanction. Le parquet examine actuellement une alternative avec de nouvelles poursuites, relate BFM TV.Dans une autre vidéo, Rayanne B. menace de mort la police, faisant l’apologie du terrorisme.Là encore, il avait invoqué une "blague" mal prise.

