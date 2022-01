https://fr.sputniknews.com/20220111/volkswagen-veut-doubler-ses-ventes-de-voitures-electriques-en-chine-en-2022-1054374818.html

Volkswagen veut doubler ses ventes de voitures électriques en Chine en 2022

Volkswagen AG a déclaré qu'il comptait au moins doubler les ventes de ses véhicules électriques à batterie ID cette année en Chine malgré le risque de pénurie... 11.01.2022, Sputnik France

La série ID, produite par Volkswagen dans le cadre de son partenariat avec les chinois SAIC Motor et FAW Group, est au coeur de son projet en matière de véhicules électriques en Chine, le plus grand marché automobile du monde.Le constructeur automobile allemand y a vendu 70.625 de ses véhicules électriques ID en 2021, manquant son objectif de vendre entre 80.000 et 100.000 voitures, la production ayant été affectée par l'épidémie de COVID-19 en plus des problèmes liés à la pénurie de puces.Stephan Wollenstein, qui dirige Volkswagen en Chine, a déclaré lors d'une réunion à Pékin être "plutôt positif sur un doublement du volume de ventes" dans le pays.Le groupe Volkswagen, qui possède sa propre marque mais aussi Audi, Lamborghini et Porsche, a vendu 3,3 millions de voitures en Chine l'année dernière, soit une baisse de 14%, a indiqué Stephan Wollenstein.L'entreprise vise à augmenter ce chiffre d'environ 15%, soit 500.000 unités cette année, mais a prévenu que cela dépendra de la situation de l'approvisionnement en puces. (Reportage Norihiko Shirouzu et Brenda Goh ; version française Khadija Adda-Rezig, édité par Blandine Hénault)

