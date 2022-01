https://fr.sputniknews.com/20220112/afrique-du-sud-dix-sept-morts-et-plusieurs-blesses-dans-un-accident-de-la-route-1054386494.html

Afrique du Sud: dix-sept morts et plusieurs blessés dans un accident de la route

Afrique du Sud: dix-sept morts et plusieurs blessés dans un accident de la route

Dix-sept personnes ont trouvé la mort et six autres ont été grièvement blessées dans un accident de la route survenu, mercredi, dans la province de Limpopo... 12.01.2022, Sputnik France

2022-01-12T11:24+0100

2022-01-12T11:24+0100

2022-01-12T11:24+0100

afrique du sud

accident de la route

limpopo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102269/02/1022690222_0:5:460:264_1920x0_80_0_0_b1730798fecc387b3a413a32f02d70b2.jpg

Une enquête a été ouverte pour élucider les circonstances de cet accident, souligne-t-on de même source.Les routes sud-africaines sont parmi les plus dangereuses au monde et les accidents de la route ont pris des proportions alarmantes ces derniers jours pendant la période des fêtes.Le gouvernement sud-africain avait annoncé, l'an dernier, une série de mesures destinées à réduire la mortalité routière, notamment un renforcement de la répression contre les policiers qui touchent des pots-de-vin, les fonctionnaires qui délivrent illégalement des permis de conduire ou les conducteurs en état d'ivresse.Plus de 80 % des accidents sont liés à des facteurs humains tels que la conduite en état d'ivresse, l'envoi de messages en conduisant et les excès de vitesse, selon le ministère des Transports.

afrique du sud

limpopo

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

afrique du sud, accident de la route, limpopo