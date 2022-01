https://fr.sputniknews.com/20220112/ce-quil-faut-retenir-de-la-reunion-du-conseil-russie-otan-a-bruxelles-1054398528.html

Ce qu’il faut retenir de la réunion du Conseil Russie-Otan à Bruxelles

Deux jours après des consultations Russie-États-Unis à Genève, Moscou et l’Otan se sont penchés sur les propositions russes relatives à la sécurité européenne... 12.01.2022, Sputnik France

Une réunion du Conseil Russie-Otan, deuxième étape des consultations consacrées aux propositions russes sur les garanties de sécurité, s’est déroulée ce mercredi 12 janvier à Bruxelles. Les deux parties ont qualifié les discussions d’utiles, tout en reconnaissant l’existence de nombreuses divergences.Sécurité en EuropeLa Défense russe a accusé l’Otan d’ignorer les initiatives de Moscou sur la sécurité ce qui crée des conditions pour des incidents de conflits, alors que l’Otan a de nouveau qualifié certaines initiatives russes d’inacceptables.Il s’agit notamment de la politique des portes ouvertes de l'Otan relative à l'adhésion de nouveaux membres, a expliqué la secrétaire d’État adjointe Wendy Sherman."La Russie a proposé à plusieurs reprises à l'Alliance de prendre des mesures pour désamorcer la situation. L’Alliance a ignoré les initiatives russes. Cela crée les conditions préalables à des incidents et des conflits et sape les fondements de sécurité", a de son côté indiqué le ministère russe de la Défense.La Russie compte sur une discussion constructive sur le projet sur les garanties de sécurité afin de parvenir à élaborer des accords dans les plus brefs délais, a déclaré le ministère de la Défense.Trois enjeux nommés par MoscouLe ministère russe de la Défense a nommé trois enjeux essentiels dans ses négociations avec l'Otan. Selon le ministre, l’Alliance devrait:L’Otan a pour sa part insisté sur son caractère purement défensif en affirmant que ses membres n’avaient jamais été forcés à adhérer. Mme Sherman a en outre noté que les États-Unis n’accepteraient pas l’idée d’arrêter l’élargissement de l’Otan et de ramener les frontières de l’Alliance au niveau de 1997."Nous n’accepterons pas la proposition selon laquelle l’Otan doit cesser de s’étendre, nous n’accepterons pas de revenir à 1997 ni que tout ce qui est en Europe [les forces américaines, ndlr] doit quitter l’Europe", a indiqué Wendy Sherman.Jens Stoltenberg a en outre évoqué ce mercredi l’adhésion de la Finlande ou de la Suède à l’Otan qui "pourrait être effectuée vite sur le plan technique" si ces pays le souhaitaient.Relations Russie-OtanLe vice-ministre russe des Affaires étrangères, Alexandre Grouchko, a de son côté, constaté l’existence de divergences "fondamentales".La secrétaire d’État adjointe des États-Unis, Wendy Sherman, a même supposé, dans une interview accordée à MSNBC après les discussions de Bruxelles, que la Russie pourrait ne pas poursuivre le dialogue diplomatique avec l’Otan.Pourtant, Alexandre Grouchko a de nouveau rappelé que la Russie était ouverte au dialogue.Missions diplomatiquesL’Otan a exprimé son désir de rouvrir sa représentation à Moscou et la mission russe à Bruxelles.La diplomatie russe a déclaré avoir fait acte de cette proposition, tout en refusant de donner immédiatement une réponse. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères Alexandre Grouchkov a en outre rappelé que Moscou avait proposé il y a longtemps de relancer les contacts entre militaires en vue de prévenir des incidents.UkraineSelon M.Grouchko, sur les quatre heures d'entretiens, l'Otan a parlé de l'Ukraine pendant une heure et demie.Les États-Unis et l’Otan ont menacé la Russie de "conséquences" en cas d'aggravation de la crise autour de l'Ukraine, bien pires qu'en 2014, a déclaré à la presse la secrétaire d'État adjointe américaine Wendy Sherman.La diplomatie russe a, pour sa part, appelé l'Alliance à cesser d'accorder toute assistance militaire à l'Ukraine en vue d'assurer une désescalade de la situation autour de ce pays.Contrôle des armements L’Otan s’est dit prête à travailler avec la Russie sur la prévention des conflits, la transparence des exercices et le contrôle des armements, a déclaré à CNN Wendy Sherman à l’issue d’entretiens de Bruxelles.L’Alliance aimerait aussi relancer les discussions sur les missiles, a-t-elle indiqué en rappelant que la Russie et les États-Unis avaient auparavant signé un accord sur les missiles de moyenne portée que les États-Unis ont par la suite abrogé.Moscou s’est dit préoccupé par l’intention des pays de l’Otan de baisser le plafond d’utilisation d’armes nucléaires et dénonce la dégradation totale du système de contrôle des armements.Une nouvelle rencontre en vue?Le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg a espéré ce mercredi 12 janvier que le Conseil Otan-Russie se réunirait bientôt à nouveau pour mener une discussion plus approfondie, a déclaré Wendy Sherman.Pour Moscou, il sera clair de savoir si les négociations se poursuivront après que l'Otan aura exposé ses propositions.

