https://fr.sputniknews.com/20220112/comment-le-trio-australie-etats-unis-qatar-domine-le-marche-mondial-du-gaz-naturel-liquefie-1054391165.html

Comment le trio Australie-États-Unis-Qatar domine le marché mondial du gaz naturel liquéfié

Comment le trio Australie-États-Unis-Qatar domine le marché mondial du gaz naturel liquéfié

L’Australie vient de dépasser le Qatar en termes d’exportations de gaz naturel liquéfié, selon Kpler. Avec les États-Unis, ce trio domine le marché mondial, en... 12.01.2022, Sputnik France

2022-01-12T14:59+0100

2022-01-12T14:59+0100

2022-01-12T14:59+0100

crise du gaz 2021

états-unis

australie

qatar

gaz naturel liquéfié (gnl)

exportations

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103695/26/1036952610_0:365:3500:2334_1920x0_80_0_0_2ac3996f3f3e8d59b7e8bcf4ad9c9c88.jpg

Grâce à ses 10 installations actives, l’Australie a remplacé le Qatar à la première place des exportations de gaz naturel liquéfié (GNL), selon les données du cabinet d’études Kpler. Elle en a exporté 80,23 millions de tonnes en 2021, contre 77,63 millions l’année précédente. Les exportations du petit émirat ont quant à elle légèrement baissé (77,83 millions de tonnes contre 77,88), tout en restant devant celles des États-Unis.Ces trois pays représentent à eux seuls 60% des livraisons mondiales de GNL en 2020. Plus du trois quarts de leurs exportations concernent le continent asiatique. Les Américains affichent toutefois une augmentation de leurs exportations de GNL de presque 50% en un an, passant de 47,35 millions de tonnes à 70,43. Washington devrait donc devenir le leader du marché dès fin 2022, selon Reuters.Selon les prévisions de l’Agence internationale de l'énergie (AIE), l’Australie devrait se retrouver à la troisième place dans les cinq prochaines années, tandis que le Qatar se maintiendra grâce à ses quatre projets attendus pour 2023-2024. Le trio susmentionné devrait couvrir les deux tiers du marché mondial du GNL d’ici 2023.Crise du gaz en EuropeContrairement à ses deux concurrents, les États-Unis ont opéré des changements majeurs dans leurs livraisons, voyant une opportunité dans la flambée des prix en Europe. En 2021, un tiers des méthaniers américains se sont ainsi dirigés vers des pays européens. Une façon de venir concurrencer la Russie, laquelle compte sur le projet Nord Stream 2 avec l’Allemagne pour augmenter encore davantage ses volumes d’exportation.Succès du GNLPendant la crise de 2020, le GNL a tiré son épingle du jeu face à la baisse de la demande du pétrole et du charbon, considéré comme une énergie plus respectueuse du climat. "Le marché du GNL sur les 20 dernières années a évolué de façon très notable: beaucoup plus globalisé avec un nombre d'acteurs beaucoup plus important et des profils d'acheteurs et de vendeurs qui se sont très largement diversifiés", avait commenté en mars 2021 auprès de l’AFP Jean-Baptiste Dubreuil, de l’Agence internationale de l’Énergie.

https://fr.sputniknews.com/20211222/des-navires-citernes-transportant-du-gnl-vers-lasie-changent-de-cap-et-se-dirigent-vers-leurope-1054033082.html

états-unis

australie

qatar

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Alexandre Sutherland https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104407/39/1044073999_0:0:400:400_100x100_80_0_0_a09fb90ed9c8f127705f210c795b311d.jpg

Alexandre Sutherland https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104407/39/1044073999_0:0:400:400_100x100_80_0_0_a09fb90ed9c8f127705f210c795b311d.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alexandre Sutherland https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104407/39/1044073999_0:0:400:400_100x100_80_0_0_a09fb90ed9c8f127705f210c795b311d.jpg

états-unis, australie, qatar, gaz naturel liquéfié (gnl), exportations