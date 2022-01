https://fr.sputniknews.com/20220112/construit-a-partir-de-zero-le-premier-vol-du-bombardier-supersonique-tu-160m-en-video-1054399130.html

"Construit à partir de zéro": le premier vol du bombardier supersonique Tu-160M en vidéo

Bien qu’ayant gardé son appellation – Cygne blanc – et son apparence, le Tupolev Tu-160M a entièrement fait peau neuve et s’est élancé ce 12 janvier dans le... 12.01.2022, Sputnik France

Conçu à partir de zéro en Russie, le bombardier stratégique Tupolev Tu-160M a réalisé ce 12 janvier son premier vol.L’appareil a décollé de l'aérodrome de l'Usine aéronautique de Kazan, succursale de la société Tupolev qui entre dans la composition du groupe Rostec, a fait savoir aux journalistes le service de presse de ce dernier.Nouvellement construitLe vol s’est déroulé à une altitude de 600 mètres et a duré une trentaine de minutes, a-t-il noté. L'équipage a effectué différentes manœuvres pour vérifier la stabilité et la contrôlabilité de l'avion dans les airs.Le directeur général de la société aéronautique OAK, Youri Slioussar, a précisé que l'avion était composé à 80% d’équipements modernisés et qu’il s’agissait d’un appareil nouvellement construit, même s’il avait gardé son apparence d'origine."Cela a été un plaisir"Le pilote en chef du bureau d’études Tupolev a déclaré à l’issue du vol que tout s’était très bien passé.Le Tupolev Tu-160 – connu en Russie comme le Cygne blanc et comme Blackjack selon la classification de l’Otan – est un bombardier lourd stratégique supersonique, d’abord soviétique puis russe, à voilure à géométrie variable. En compagnie du Tupolev Tu-95MS, il constitue la base de la flotte moderne de l'aviation à long rayon d’action des Forces aérospatiales russes. Il a été notamment conçu pour frapper aux armes nucléaires et conventionnelles des cibles dans des secteurs éloignés.

